Bruce Campbell d’Evil Dead aimerait rejoindre Doctor Strange 2

Après la citation exclusive de ComingSoon.net avec Sam Raimi hier, où il a confirmé qu’il est prêt à faire ses débuts dans le MCU en tant que directeur de Docteur étrange dans le multivers de la folie, Le collaborateur de longue date de Raimi, Bruce Campbell, est allé sur Twitter pour exprimer son intérêt à rejoindre également le film MCU très attendu de Marvel Studios!

Huh. Certes, il doit y avoir QUELQUE personnage pour défier le bon Docteur… https://t.co/1ZTpfoE3te

– Bruce Campbell (@GroovyBruce) 15 avril 2020

Compte tenu de leur histoire ensemble, la possibilité que Campbell prenne un caméo ou même un rôle important pour Docteur étrange 2 est très probable, car l’acteur et Raimi ont travaillé ensemble sur un certain nombre de films tels que le classique Evil Dead franchise, le film de comédie de 1985 Vague de criminalitéEt Tobey Maguire Homme araignée trilogie où Campbell a fait trois camées différents / mémorables.

Docteur étrange dans le multivers de la folie est décrit comme le premier film d’horreur dans le MCU avec Benedict Cumberbatch, nominé aux Oscars, revenant en tant que suprême sorcier titulaire et Elizabeth Olsen apparaissant également sous le nom de Wanda Maximoff / Scarlet Witch. Selon Kevin Feige, les prochains spectacles Disney + WandaVision et Loki aura à la fois un impact direct sur les événements Docteur étrange suite.

Docteur Strange, Scarlet Witch est récemment apparu dans le film le plus rentable de cette année, Avengers: Endgame, où ils ont été vus pour la dernière fois lors des funérailles de Tony Stark. Loki est également apparu dans Endgame et a été vu pour la dernière fois après les événements de la première bataille des Avengers à New York, où il s’échappe avec le cube Tesseract.

Initialement prévu pour être réalisé par Scott Derrickson, la suite sera désormais dirigée par Homme araignéeSam Raimi avec Loki L’écrivain en chef Michael Waldron s’apprête à réécrire le script qui a d’abord été écrit par Le tournant scribe Jade Bartlett. Chiwetel Ejiofor et Benedict Wong reprendront leurs rôles, Rachel McAdams ne devant pas reprendre son rôle de Dre Christine Palmer.

Docteur étrange dans le multivers de la folie sortira en salles le 5 novembre 2021.

La première Film de Doctor Strange a été libéré en 2016 avec Benedict Cumberbatch dans le rôle principal. Le rejoindre dans le film était Chiwetel Ejiofor comme Karl Mordo, Rachel McAdams comme Christine Palmer et Michael Stuhlbarg comme Nicodemus West. Il a également présenté les débuts MCU de personnages critiques des pages de Marvel Comics, y compris Benedict Wong en tant que Wong, plus Mads Mikkelsen en tant que méchant Kaecilius, et Tilda Swinton en tant que Ancient One (qui est d’origine celtique dans le film au lieu d’origine est-asiatique) ). Docteur étrange a été réalisé par Scott Derrickson, dont les crédits précédents étaient principalement des films d’horreur comme L’Exorcisme d’Emily Rose, Sinistre, et Délivre nous du mal.