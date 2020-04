Bruce Campbell prendra la place de Stan Lee dans Mallrats 2

Kevin Smith, le roi unique et original des nerds, il est devenu une figure publique dans les années 90, quand il était l’un des grands symboles du festival de Sundance, réussissant à attirer l’attention du public, des critiques et des studios hollywoodiens avec son premier film, les grands commis, un film sur deux commis d’affaires – un mini-super et un magasin de vidéos – qui passent l’après-midi à parler et à remplir le film de références ringardes, en particulier des bandes dessinées de super-héros et Star Wars.

Le deuxième film de Kevin Smith était Mallrats, étrangement traduit dans notre pays par Modern Youth, qui raconte l’histoire de deux jeunes nerds qui passent l’après-midi dans un centre commercial.

Sur le T.S. (Jeremy London) et Brodie (Jason Lee), traînaient dans un centre commercial après avoir fini avec leurs copines (Claire Forlani et Shannen Doherty). Comme les commis, le film avait plusieurs références à la bande dessinée et, comme l’un de ses éléments les plus représentatifs, il avait l’un des premiers camées de Stan Lee au cinéma. Il a également présenté un jeune Ben Affleck (Batman dans Justice League) en tant que méchant, jouant un commis dans un magasin de mode pour hommes qui avait un penchant pour le sexe anal, et Michael Roocker (Yondu dans Guardians of the Galaxy) comme Un autre méchant, le père de la petite amie de TS, ainsi que producteur d’un programme de rencontres dans lequel il a inscrit sa fille.

Après des années à essayer de faire une suite à Mallrats (qu’il a passé à écrire des bandes dessinées Daredevil, Green Arrow et Batman), il a finalement Kevin Smith finalise les détails de la suite de son film, devenu culte, et sera intitulé Twilight of the Mallrats.

Selon les déclarations de Smith lui-même, sur son compte Twitter, il travaille déjà sur le script de la suite Mallrats, et il l’a bien avancé grâce au produit de quarantaine de COVID 19, et même a confirmé qu’il avait déjà fermé deux acteurs: Bruce Campbell et Michael Rooker. La chose Rooker a été vue à venir, reprenant son rôle de Jared Svenning, mais l’ajout de Bruce Campbell est une surprise.

Smith a révélé qu’il avait 75 pages écrites, y compris des scènes réalisées pour Bruce Campbell et Michael Rooker. Il a avancé que pour la star d’Evil Dead, il a écrit un “monologue qui arrête toute l’action”, similaire au camée de Stan Lee dans le film précédent, tandis que des scènes écrites pour le personnage de Michael Rooker feront rire et pleurer le public.

En utilisant à nouveau tous ces noms alors que j’écris la suite inutile “Twilight of the Mallrats”! Je suis à la page 75 en ce moment, sur le point d’entrer dans le troisième acte de l’histoire. J’ai écrit un monologue qui arrête tout pour @GroovyBruce, mais pour @RookerOnline, j’ai écrit des scènes qui chatouilleront vos os tout en vous brisant le cœur. “

A la fin du film, dans l’épilogue, on voit que T.S. et Brandi se marient à Universal Studios, donc Michael Rooker est maintenant son beau-père. Quant à Bruce Campbell, lui et Smith avaient eu un échange de messages il y a plusieurs années, lorsque l’idée d’une suite Mallrats est venue, et Smith avait avancé que le seul rôle qu’il pouvait imaginer pour Campbell était de jouer lui-même, similaire au camée original de Stan Lee. En d’autres termes, dans Mallrats 2, nous pouvons voir Brodie recevoir la sagesse d’un autre de ses héros d’enfance.

De plus, dans son podcast Fatman Beyond, Smith a présenté un aperçu de l’intrigue de Twilight of the Mallrats, qui tiendra compte de la façon dont l’industrie du centre commercial sera affectée – gravement – par le coronavirus COVID-19. Ainsi, alors que la première partie montrait le moment où les centres commerciaux étaient le rendez-vous des jeunes, le nouveau film montrera son déclin.

«Je travaillais sur le script de Twilight of the Mallrats 2, la suite de Mallrats, et j’avais lu des articles sur l’apocalypse du dépanneur, qui affirmait que 2020 serait le dernier clou dans le cercueil des magasins de détail. La pandémie a tout accentué, l’a encore aggravée, et nous sommes sûrs de voir que de nombreux magasins, y compris les grands magasins, les marques célèbres, que nous avons connues toute notre vie, disparaissent à jamais. »

Kevin Smith soutient que ce qui précède affectera de nombreux centres commerciaux, et il veut refléter cela dans son film.

“Nous verrons la pleine implosion des centres commerciaux américains. Donc, en tant que gars qui écrit un film dans un centre commercial, j’ai pensé: “Ce sont des informations utiles pour mon travail, j’ai donc dû mettre la pandémie dans le film, car il est clair que nous nous en souviendrons pour toujours.”

Enfin, le cinéaste a indiqué qu’il pense que dans les années à venir, nous verrons de nombreux films qui parleront – directement ou indirectement – du coronavirus pendant au moins les 10 prochaines années.

.