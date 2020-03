Bruce Willis est le nouveau Doraemon dans une publicité japonaise folle

Bruce Willis Il est une star de l’action, dont personne ne doute comme l’un des acteurs les plus célèbres du monde. Pour cette raison, il n’est pas rare qu’il apparaisse dans la publicité de différents produits.

Mais nous n’avons jamais pensé que SoftBank déciderait de l’utiliser dans une publicité où le transforme en version d’action en direct de Doraemon, le chat cosmique inoubliable.

Oui, dans la nouvelle publicité de SoftBank, dans laquelle il fait la promotion de son service de téléphonie mobile 5G, nous voyons Bruce Willis entrer dans le toit d’une maison portant un sweat-shirt bleu et un T-shirt blanc, et se présentant comme Doraemon, le félin qui voyage en Le temps de Nobita et l’ami éternel.

L’annonce propose que la technologie 5G est une autre invention folle de Doraemon, et qu’elle sera très amusante et utile à utiliser. Avec Willis apparaissent les acteurs japonais Aya Ueto, Kanako Higuchi et Dante Carver, qui incarnent la Famille Blanche, personnages récurrents dans les publicités de SoftBank.

Ce n’est pas la première fois qu’un acteur humain joue Doraemon. La star de cinéma française Jean Reno (The Perfect Killer) l’avait déjà fait vivre dans une publicité Toyota en 2012.

De plus, un vrai chat a fait de son mieux pour jouer à Doraemon dans une publicité pour la société espagnole Nocilla.

.