Bruce Willis et Demi Moore survivent à la quarantaine familiale en pyjama | Instagram

Les acteurs Demi Moore y Bruce Willis ils vivent dans l’isolement social en raison de la pandémie de coronavirus, en famille comme le montre une photo publiée par leur fille Tallulah sur instagram.

Avec son autre fille Scout et le cinéaste Dillon Buss, l’ancien couple a posé pour la caméra vêtu d’une sorte de pyjama à rayures vertes et blanches, que tout le monde sur la photo portait, y compris leur animaux.

Neutral Chaotic “est le texte que Tallulah a ajouté à l’image.

Vous pouvez être intéressé par Talluah Willis sans vêtements sur Instagram, la belle fille de Bruce Willis et Demi Moore

Dans cette période, Moore Il a également partagé des photos d’elle et de sa famille sur ses réseaux sociaux, comme celle publiée fin mars dans laquelle il rencontre son trois filles, Rummer, Tallulah et Scout, et Buss, assis sur le sol de leur maison tout en regardant des photos de famille.

Équipe de quarantaine. Travailler sur un projet de photographie de famille “, a écrit la star de Los Angeles Charlie: At the Limit à côté de l’image.

Et il a également montré à ses partisans une vidéo de ses filles et de Buss dans une session de musique impromptue.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Moore y Willis ils se sont mariés en 1987 et se sont séparés dans la 2000; Dans sa récente publication Inside Out, la protagoniste de Fantôme: The Shadow of Love a dit qu’elle était fière de son divorce.

Je pense que Bruce avait peur au début que j’allais rendre notre séparation difficile, et qu’il exprimerait ma colère et tout arrière-plan de notre mariage en entravant sa rencontre avec les filles. Que je remarquerais tous ces stratagèmes que les couples divorcés utilisent comme armes. Mais je ne l’ai pas fait non plus “, a-t-il écrit.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Sur la séparation entre eux, c’est ainsi qu’ils décrivent le processus.

La séparation. Ce n’était pas facile au début, mais nous avons réussi à déplacer le cœur de notre relation, le cœur de ce qui a créé la famille, vers quelque chose de nouveau qui a donné aux filles un environnement d’amour et de soutien avec les deux parents. Nous nous sentons plus connectés qu’avant le divorce. “

Vous pouvez également lire Demi Moore révèle qu’elle était infidèle la veille de son mariage

Willis remarié Emma Heming Willis, avec qui il partage deux filles: Mabel Ray, 8 ans, et Evelyn Penn, 5 ans.

.