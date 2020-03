Bruce Willis et Lana de la WWE combattront une invasion extraterrestre dans le film de science-fiction ‘Cosmic Sin’

Bruce Willis a récemment été mis en vedette dans le film de science-fiction Péché cosmique, et nous avons appris via Deadline aujourd’hui que CJ Perry (La superstar de la WWE, Lana) rejoint Willis dans le prochain film.

Écrit par Corey Large et Edward Drake, “L’histoire suit un groupe de guerriers et de scientifiques qui doivent se battre pour protéger et sauver leur race lorsqu’une espèce extraterrestre hostile ayant le pouvoir d’infecter et de prendre le contrôle d’hôtes humains jette son dévolu sur une société humaine futuriste.”

Perry jouera un personnage nommé Solo, décrit comme «le meilleur tireur d’élite de la galaxie et le principal assassin combattant pour la race humaine contre une invasion extraterrestre».

Edward Drake dirige le film de science-fiction / action.