Bruce Willis et Warren Beatty allaient être Bill in Kill Bill

Les deux parties de Kill bill Ils sont fondamentaux dans la filmographie de Quentin Tarantino. Mais les films auraient pu être différents si Tarantino avait réussi à attirer l'acteur qu'il avait initialement prévu de jouer Bill, le méchant des deux films.

Selon une interview accordée par Tarantino au podcast Reel Blend, a écrit à l'origine le rôle de Bill en pensant à Warren Beatty. Cette première version de Bill était très différente de celle que nous avons rencontrée jouée par David Carradine. Tarantino a pensé plus tard à Carrandine, et avait Bruce Willis comme troisième option, mais il ne lui a même pas offert le rôle parce que Carradine a accepté. Avec Carradine à bord, il a réécrit le rôle de Bill pour l'adapter à l'acteur.

Voici comment Tarantino a expliqué:

«J'ai écrit Bill pour Warren Beatty, mais cela n'a finalement pas fonctionné. Et puis j'ai pensé à David Carradine, et je l'ai réécrit pour David Carradine. Bruce (Willis) aurait été ma troisième option. Quand j'ai relu la version originale de Kill Bill, j'étais un peu dégoûté, car c'était la version que j'avais écrite pour Warren Beatty. Quand je regarde cette version originale, vous savez, Bill était un peu plus du type méchant James Bond. Comprenez-vous Il n'était pas un méchant de James Bond, il ressemblait plus à un mauvais James Bond. Et, comme prévu, il avait beaucoup de personnalité de Warren Beatty. Et, franchement, si je suis honnête, je n'aurais probablement pas eu à le réécrire autant si Bruce (Willis) l'avait interprété. Bruce aurait pu jouer ce méchant James Bond et ne mettre qu'un peu de sa personnalité. Un peu moins de verre. Un peu plus de Coors. Un peu moins de champagne, un peu plus de bière. »