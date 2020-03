Bruce Willis se bat dans le thriller d’invasion à domicile «R» classé «Survive the Night» [Trailer]

Bruce Willis n’est pas étranger à la lutte contre les méchants et il le fera encore une fois dans le prochain thriller d’invasion de domicile Survivez à la nuit, est rentré chez lui via On Demand en mai.

People.com a exclusivement marqué la bande-annonce du Matt Eskandarifilm réalisé (12 pieds de profondeur), avec Willis aux côtés Chad Michael Murray, Tyler Jon Olson et Shea Buckner.

Lydia Hull et Jessica Abrams également star.

Le site détaille: «Willis joue Frank, un shérif à la retraite forcé de compter sur les compétences de son ancien emploi lorsque deux criminels en fuite menacent la vie de ses proches.»

«Après que son frère Mathias (Olson) a été mortellement blessé dans un vol raté, Jamie (Buckner) traque le médecin en traumatologie Rich (Murray) de l’hôpital à son domicile. Jamie continue de garder la femme et la fille de Rich en otage alors qu’il ordonne à Rich d’opérer son frère. Cela ne va pas bien avec Rich qui fait équipe avec son père éloigné, Frank, pour assurer la sécurité de sa famille. “

Lionsgate publiera numériquement Survive the Night sur 22 mai.

Le film est classé «R» pour «Violence, images sanglantes et langage tout au long».

Découvrez la bande-annonce de People intégrée ci-dessous et assurez-vous de la faire en plein écran après avoir joué. Celui-ci a une impression de Last House on the Left, mais avec plus d’une approche d’action-thriller…