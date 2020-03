Bruce Willis se bat pour survivre à la nuit dans la première bande-annonce de Thriller Home Invasion

Bruce Willis a tout fait.

Il a défendu le Nakatomi Plaza contre les terroristes russes (Die Hard), a sauvé la planète d’un astéroïde errant (Armageddon) et a cultivé des super pouvoirs à travers Incassable et Verre, deux entrées dans la trilogie hallucinante de M. Night Shyamalan.

Mais pour son dernier, il s’aventure dans le royaume des thrillers d’invasion de domicile. Alors que Hostage a mis Willis dans la peau d’un négociateur d’otages, Lionsgate Survivez à la nuit voit l’action s’opposer à deux criminels qui menacent sa famille.

Il doit sortir numériquement le 22 mai et a été classé R pour «violence, images sanglantes et langage tout au long». En termes simples: c’est un thriller à l’ancienne avec Bruce Willis comme personnage principal, et People a relayé aujourd’hui la première bande-annonce. Nous ne pouvons malheureusement pas l’intégrer ici, mais vous pouvez le vérifier via le lien ci-dessous.

Pour en savoir plus, voici le synopsis:

Bruce Willis incarne Frank, un shérif à la retraite forcé de compter sur les compétences de son ancien emploi lorsque deux criminels en fuite menacent la vie de ses proches. Après que son frère Mathias (Olson) a été mortellement blessé dans un vol raté, Jamie (Buckner) traque le docteur en traumatologie Rich (Murray) de l’hôpital à son domicile. Jamie continue de garder la femme et la fille de Rich en otage alors qu’il ordonne à Rich d’opérer son frère. Cela ne va pas bien avec Rich qui fait équipe avec son père éloigné, Frank, pour assurer la sécurité de sa famille.

Matt Eskandari (12 pieds de profondeur) est le réalisateur derrière l’objectif de celui-ci, alors que nous comprenons que Willis partagera l’écran avec Chad Michael Murray, Tyler Jon Olson et Shea Buckner. Bien sûr, cela ne suscitera peut-être pas le buzz d’un nouveau film Die Hard (peu de choses dans cette vie), mais il s’agit toujours d’un thriller mettant en vedette Bruce Willis qui remonte à l’époque de Hostage. Donc, jusqu’à la prochaine venue de John McClane, nous nous contenterons de bons frissons et déversements à l’ancienne.

Survivez à la nuit sera diffusé en numérique le 22 mai. Ce qui est tout aussi bien, étant donné que le monde entier semble être verrouillé (ou même au bord du verrouillage) en raison de la pandémie de coronavirus. Vous pouvez maintenant regarder Bruce Willis défendre sa maison dans le confort de votre choix.