Bruno et Hugo, bonnes vibes devant un Rafa qui se lance vers le drame dans la première passe du micros Gala 7 de ‘OT 2020’

Comme tous les mercredis après-midi, le 26 février les concurrents de ‘OT 2020’ ont affronté le premier micros pass, à cette occasion, du Gala 7, après l’expulsion d’Anne. Un rendez-vous hebdomadaire de show de talents où Bruno, Hugo et Rafa jouent leur séjour à l’Académie après la décision des professeurs de ne sauver aucun des candidats, ce qui a laissé Eva comme la seule sauvegarde de la nuit avec les votes de ses camarades de classe.

Bruno, Hugo et Rafa dans la première passe micros du Gala 7 de ‘OT 2020’

“J’adore ce Bruno avec ce visage joyeux tout le temps”, a avoué Noemí Galera, lorsque le candidat a créé la passe avec “Je suis venu vers toi”. “La chanson vous va très bien”, a déclaré Manu Guix, qui a ajouté que “Il a ce point de compétence qui est très cool”, étant donné que Bruno a pu démontrer son talent avec la percussion avec trois congas. “Je n’ai rien à dire, j’aime beaucoup”, A reconnu Mamen Mendizábal, après s’être déclarée “satisfaite du placement”. Hugo a été le deuxième à jouer avec “Genius”, une chanson que Galera considérait comme “un très bon choix”. “C’est très cool parce que l’interprétation a été intégrée et le chant vous convient très bien”, a déclaré Guix. “Je suis très content car c’est la première fois de toute l’édition que je te vois à l’endroit où je veux te voir et t’entendre”, Mamen a fait l’éloge, tandis que Vicky Gomez a noté que “la chorégraphie a été, mais cette chanson vous demande un flux, une énergie inférieure et contrôlée.” “J’adore vous voir comme ça, alors vous aimez le faire”, a conclu Ivan Labanda.

Après l’interprétation par Rafa de “Je prends le sac et je me retire”, la première chose que Naomi a souligné était le fait que le candidat avait “les yeux très fermés”, en plus de cela, au début “je n’ai rien compris de quoi vous avez dit”. “Je vous ai vu très profondément, très dramatique. Je n’ai pas vu un éclair de joie, parce que nous n’en voulons pas ici.”, a fait l’éloge de Manu, après que le réalisateur a estimé que “c’est une chanson que vous ne pouvez pas faire mieux”. “Je pense qu’il est très intéressant pour vous et pour votre évolution d’enseigner cet autre visage”, a déclaré Labanda, qui a précisé que “les choses que nous avons vues en classe manquaient”, bien qu’il ait compris “qu’il n’est pas facile de tout sortir”. “Quand vous y entrez, il y a une vérité et un Rafa que nous n’avons pas vu jusqu’à présent, ce qui me laisse sans voix”, a salué le professeur par intérim.

Flavio et Gèrard, loin de lâcher prise

Flavio et Gèrard ont été le premier duo à se produire, avec “Never Gonna Give You Up”, après quoi les professeurs les ont rassurés en pariant car “la chorégraphie sera là”. “C’est un peu raide”, a déclaré Mamen, de Flavio, avant d’exhorter le candidat à “y croire et à en profiter”. “Aller à mort, car cela fait beaucoup de différence. Ce peut être une très bonne performance si vous y croyez”, Vicky a recommandé, après avoir souligné la «mauvaise sécurité» qu’il avait détectée chez les deux candidats, à la fois corps et voix. “Il est très important que vous passiez un bon moment”, a déclaré Ivan, après avoir exhorté Gèrard et Flavio à montrer plus “d’attitude et à devenir expansif”.

Problèmes de réglage

Eva et Nia dans la première passe micros du Gala 7 de ‘OT 2020’

“Vous vous débrouillez très bien, même si ce n’était pas votre meilleure passe”, a expliqué Guix, après avoir vu l’interprétation de “Walking with me” de Maialen, qui a souligné quelques moments où il avait joué. “J’ai raté la lumière dans le refrain. Il n’y a pas de changement, non seulement sur le plan interprétatif, mais aussi vocal”, a reconnu le directeur musical, avant que Mamen ne lui donne quelques recommandations vocales et souligne que “le placement est super beau”. Une évaluation qui s’est conclue avec Labanda, qui a exhorté la candidate à “séduire même les plantes” et a prédit “qu’elle changera de couleur” son interprétation tout au long de la chanson.

Quant à la performance de Nia et Eva avec “Don’t Start Now”, elle a été quelque peu rude, puisque la première a fini par perdre le flacon du microphone en pleine interprétation. “La précision de réglage est manquante”, A déclaré Manu, avant de faire remarquer à Eva que “vous avez la possibilité de vous montrer en tant que chanteuse plus que vous ne l’avez jamais fait”. “Cela vous va très bien, mais quand vous obtenez tout, le placement disparaît”, a déclaré Mamen à propos du candidat, après quoi elle a dit à Nia qu’elle avait été “paresseuse au début”. “La combinaison est super cool. J’adore le rôle que vous avez parmi vous. Cela s’additionne”, A fait l’éloge d’Ivan, après que Vicky ait souligné la nécessité de “finir d’assimiler toutes les informations pour que rien ne disparaisse”.

L’exécution de “samedi après-midi” par Jésus, bien qu’elle ait été “bien meilleure” que ne l’avait fait le concurrent auparavant, étant donné que “hier vous n’en avez pas donné”, comme l’a rappelé Manu. “Vous réglez déjà 75%, mais ne vous détendez pas. Vous ne pouvez pas décocher un”, a exhorté le réalisateur., tandis que Mamen a dit qu’il avait fait un “bon travail” pour s’améliorer, bien qu’au début il était “trop ​​paresseux, pas très articulé”. “Je n’ai rien vu sur lequel nous ayons travaillé”, a déclaré Labanda, à propos de l’interprétation, dont il a dit “qu’elle est très récente”, après quoi il a demandé au candidat, “pensez-y”.

Pour la perfection

Samantha et Anaju dans le premier micros pass du Gala 7 de ‘OT 2020’

“Human”, un thème joué par Samantha, signifiait pour le candidat que les professeurs exigeaient la perfection, Guix le premier. “Ce doit être votre consécration dans cette édition. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne jamais affiner, car ce doit être l’hôte”, a déclaré le directeur, tandis que Mamen a souligné que, en plus de “tuning, nous avons besoin de placement.” “Nous avons une marge, je vous fais confiance”, a admis Mendizábal, après quoi Labando a conclu en soulignant “qu’il y avait des idéaux de ce sur quoi nous avons travaillé”, ainsi que la nécessité de “mettre le confinement et les directions”.

Anaju a été le dernier à agir devant le groupe, avec “Tusa”, sujet que le candidat a conclu non satisfait, étant donné les échecs dans lesquels il avait réparé. “Vous portez des galas prouvant que vous êtes un gage de qualité”, a encouragé Guix, qui a néanmoins reconnu que “je n’ai rien compris” tout au long de la chanson. “Tout est pareil, comme décaféiné”, a observé Mendizábal, qui a choisi de mettre des ressources comme “plus d’articulations, plus soufflées, plus percutées” pour y remédier. “C’est très cool, tu es un curranta”, a salué Labanda, qui a souligné le fait qu’Anaju était “sorti avec une sécurité que tu fous”, mais avait fini par se dégonfler tout au long de sa performance, alors il a opté pour le besoin de “l’écraser” pour obtenir un grand nombre. Une évaluation après les candidats ont joué en chœur “Waka Waka”, thème avec lequel ils ont gagné les applaudissements satisfaits des enseignants et leur approbation.

.