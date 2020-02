Bruno et Nia éblouissent dans le premier micros pass du Gala 4

Comme tous les mercredis après-midi, le 5 février les concurrents de ‘OT 2020’ ont fait face à un nouveau pass micros, cette fois, le premier du Gala 4 de l’édition. Un rendez-vous que Maialen et Nick ont ​​inauguré en tant que nominés de la semaine, agissant seuls pour défendre leur permanence à l’Académie, et qui s’est conclu avec la performance de groupe, dans laquelle les candidats ont interprété un thème original de l’un d’eux pour la première fois dans la histoire du spectacle de talents, en particulier, le thème “Tell it to life” de Rafa Romera.

Bruno et Nia lors de leur performance lors du premier micros pass du Gala 4 de ‘OT 2020’

Maialen a gagné les éloges des professeurs avec sa “Dynamite”, après quoi Noemí Galera a déclaré que “Tu es si réel … Je ne peux rien te dire.” Manu Guix a fait l’éloge du fait que “vous obtenez de l’attention, transmettez beaucoup de sensibilité”, quelque chose avec lequel d’autres étaient d’accord. “La voix est dans un endroit où elle est si vous, qui absorbe. Je suis ravi”, a salué Mamen Mendizábal. “Petit à petit. Vous devez avoir des arrestations pour choisir cette chanson”, a encouragé Galera Nick, après sa performance de “Thriller”, avant que Guix parie que “vous avez récupéré votre voix et pouvez bien la chanter.”. “Si vous dansez Michael Jackson, vous devez le faire en sac”, a ajouté le directeur musical, tandis que Vicky Gomez a souligné l’importance de marquer les pas en fonction de la chanson, pour accompagner les danseurs. “Ne travaillez pas à cause du stress, sinon du jeu”, a recommandé Ivan Labanda, qui, comme ses coéquipiers, a parié sur la nécessité de faire un show.

Javy et Anaju ont été le premier duo à se produire sur la passe, interprétant “Eternal Love”, dont Manu a souligné qu’il avait vu le premier “plus confortable” lorsque le ton avait été placé plus près de celui du second. “Il est très difficile de chanter cela”, a déclaré le réalisateur, qui a encouragé Anaju à “se concentrer vocalement sur un autre point”.. “Il est très important que nous sachions comment transférer ce qui se passe dans la salle ici et sur scène”, a déclaré Labanda, qui a vu Anaju plus “connecté” au sujet qu’à son partenaire. Quant à Nia et Bruno, tous deux ont gagné les applaudissements des professeurs avec “Bad Girls”, un sujet que Manu a salué “tu es sur la bonne voie”. “Nous sommes mercredi et un œuf est cool. Ce sera un engourdissement”, Prédit Guix, qui a précisé l’importance d’une “plus grande précision”. “Vous êtes tous les deux à un très haut niveau. C’est un plaisir de travailler avec vous”loua Manu. “Vous êtes effrayant et tout”, a plaisanté Mendizábal.

Travailler sur les nuances

Gèrard et Anne dans le premier micros pass du Gala 4 de ‘OT 2020’

“Nous allons très bien. Nous sommes sur le point de faire quelque chose de très, très beau”, A déclaré Manu lors de l’évaluation de l’interprétation de “Wicked Game” par Gèrard et Anne. “C’est comme ça au niveau interprétatif, vous êtes sur la pointe des pieds. Vous devez continuer à travailler, mais vous devez prendre un risque”, a déclaré Labanda, après que Mamen ait souligné l’importance de “mettre un peu plus l’accent, de laisser aller”. Au tour de Jésus et de Rafa avec ses “Princesses”, Naomi a salué le fait qu’ils aient tous deux endossé la chanson, notamment dans le cas du premier. “Tout ce que nous vous donnons, vous le prenez. Vous êtes une éponge”, a salué Galera, après quoi Manu a dit qu’ils avaient approuvé la chanson “dès le premier jour” et Il a souligné l’énergie des deux, la sympathie qu’ils ont transmise. “Je vois totalement votre identité d’artiste”, A déclaré Vicky, après quoi Labanda a conclu en soulignant son “charisme et son énergie super cool”.

Quant à la performance de Hugo et Eva avec “Waiting”, les professeurs ont souligné le faible départ des deux candidats, quelque chose qui a réussi à surmonter l’avancée de la chanson. “Je pense qu’il manque quelque chose d’autre”, a déclaré Manu, tandis que Mamen a salué que, de temps en temps, “le travail que nous faisions, je le vois.” “Je vous ai vu très technique, plat”, a expliqué Labanda, avant d’encourager le couple à récupérer ce qu’ils ont réussi à créer en classe. Flavio et Samantha étaient responsables de la clôture de la procédure en binôme avec “Call Me Maybe”, où Capdevila a souligné la “panique” évidente des candidats lorsqu’ils ont été libérés lors de leurs performances.

Un magnifique col

Les concurrents de ‘OT 2020’ lors de la performance de groupe lors du premier micros pass du Gala 4

“Il faut apprendre à perdre la peur de l’improvisation, car cela rend les chansons à vous”», A convenu Guix, qui a souligné dans la chanson de Flavio et Samantha que« l’os de la semaine vous a touché ». “Je suis heureuse parce que je vous ai vu jouer plus”, a fait l’éloge de Vicky, qui a précisé la nécessité d’augmenter cela pour le gala. “Je m’attendais à plus”, a avoué Labanda, au niveau de l’interprétation, avant de souligner que “j’ai besoin de plus d’actifs”. Quelques évaluations qui ont fait place à la performance du groupe avec “Tell it to life”, le thème de Rafa dans lequel les candidats étaient très enthousiastes, en particulier le compositeur lui-même, arborant une performance pleine de bonnes vibrations et d’énergie. “Ce fut une magnifique première passe micros. Félicitations pour le travail”Noemi a fait l’éloge, satisfait, après avoir conclu la nomination.

.