Bruno Mars jouera et produira un film Disney axé sur la musique

Bruno Mars se dirige vers le grand écran.

La chanteuse lauréate d’un Grammy a signé un accord avec Disney pour jouer et produire un film musical, rapporte Deadline. Alors que les détails de l’intrigue sont gardés secrets, le long métrage narratif consistera principalement en une musique originale que Mars écrira et interprétera.

L’accord fait suite à une «longue série de discussions» entre Mars et le président de la production de Walt Disney Studios, Sean Bailey. Ils recherchent maintenant un écrivain ou un auteur-réalisateur pour transformer l’idée en film.

Bruno a annoncé l’accord en publiant une vidéo de lui-même en train de jouer “When You Wish Upon a Star” au piano. «Si votre cœur est dans votre rêve, aucune demande n’est trop extrême lorsque vous souhaitez une étoile», a-t-il écrit, ajoutant les hashtags #MarsMeetsTheMouse et #ImGoingToDisneyland.

Auparavant, Mars a joué en tant qu’enfant acteur dans Honeymoon à Las Vegas en 1992 et a interprété un personnage à Rio 2. Il a également été hôte et invité musical sur “Saturday Night Live” en 2012.

Cette annonce fait suite à la récente entente de 75 millions de dollars de Disney pour distribuer la comédie musicale filmée de Hamilton de Lin-Manuel Miranda avec le casting original de Broadway. Le film sortira en salles en octobre 2021.

