Bruno Mars produira et jouera dans un prochain film Disney

Bruno Mars a été choisi par Disney pour produire et jouer dans un prochain film axé sur la musique, pour lequel il écrira et interprétera également de la musique originale.



Bruno Mars opte pour ce triple statut de menace. Le chanteur et danseur aux multiples talents est sur le point de reprendre le jeu d’acteur, alors que The Wire rapporte que Bruno a signé un accord avec Disney pour produire et jouer dans un prochain film de la société du conglomérat. Bruno fera également ce qu’il fait le mieux, car son contrat avec Disney comprend l’écriture et l’exécution de musique originale pour le film. Bien que les détails de l’intrigue soient rares, il a été confirmé que le projet axé sur la musique sera un long métrage théâtral et narratif. Ce rôle ne sera pas la première fois que Bruno plonge ses pieds dans l’industrie cinématographique. Il a précédemment exprimé le personnage de Roberto dans le film d’animation Rio 2 de 2014, et est apparu dans le film Honeymoon de 1992 à Vegas alors qu’il n’avait que 7 ans.

Kevin Winter / .

Cette entente avec Bruno fait suite à l’annonce massive que Disney a obtenu les droits de distribution d’une bande sonore de la comédie musicale colossale de Lin-Manuel Miranda, Hamilton. Le film en direct mettra en vedette le casting original de Broadway lors de son éminent run gagnant de Tony en 2016, et sortira en salles en octobre 2021.

Il a été récemment révélé que Disney +, la plateforme de streaming pour tous les médias appartenant à Disney, avait atteint un énorme 28,6 millions d’abonnés depuis son lancement le 12 novembre 2019. Bien que plusieurs films appartenant à Disney bien-aimés, tels que les premier et deuxième films du La franchise Home Alone, a récemment été retirée du service de streaming sans avertissement, le projet Bruno Mars, actuellement sans nom, sera probablement disponible en streaming sur Disney + une fois qu’il aura été présenté.

