Bryan Singer, échec de la suite – / Film

Avec la sortie de Superman Returns en 2006, la star Brandon Routh était sur le point de devenir la prochaine grande chose. Il jouait le rôle d’une icône de super-héros dans l’un des plus grands blockbusters de l’année, jeté en partie pour sa ressemblance avec la star emblématique de Superman, Christopher Reeves. Mais alors, les grillons. Superman Returns est ouvert à des critiques décentes et à un brut mondial respectable de 391 millions de dollars. Mais Warner Bros.a écrit le film comme une déception, et Routh a été dévasté d’apprendre qu’il n’y aurait pas de suite – au lieu de cela, le super-héros a été redémarré avec Man of Steel en 2013 dans lequel Henry Cavill a enfilé une cape.

Alors que Routh s’est taillé une bonne niche en tant que régulier de télévision de genre avec des rôles dans Arrow, Legends of Tomorrow et Chuck, l’acteur a révélé les difficultés qu’il a endurées à la suite de Superman Returns – et en effet, pendant le tournage, avec le réalisateur Bryan Singer, qui a été exposé ces dernières années pour ses antécédents d’abus sexuels. En savoir plus sur Brandon Routh sur Superman Returns et les difficultés sur le plateau et après la sortie du film.

Dans une interview avec l’animateur de Inside of You Michael Rosenbaum, Brandon Routh a parlé de l’effet que «l’échec» de Superman Returns a eu sur sa carrière et son bien-être mental.

«Je dirais que la fin de mon parcours en tant que Superman dans Superman Returns n’a pas fonctionné comme je le pensais, comme tout le monde autour de moi le pensait. Je devais vraiment accepter beaucoup de cela. Il n’y a eu aucune suite, le film a été largement examiné, les gens ont aimé le film, mais il a rapporté près de 400 millions de dollars dans le monde, mais ce n’était pas suffisant. Et cela a été un ralentissement très lent de la possibilité d’une suite au cours des deux, trois prochaines années et j’ai fait tout ce que je pouvais, que je pensais, dans mon monde pour aider à y arriver. “

Alors, comment a-t-il fait face? World of Warcraft. Mais cela n’a pas aidé Routh non plus, jusqu’à ce que sa femme, Courtney Ford, soit en mesure de l’aider à faire face au traumatisme. “C’était un mécanisme d’adaptation, mais il ne m’enseignait pas les choses jusqu’à ce que je sois finalement arrivé, vous savez, j’ai eu plusieurs expériences où je devais accepter cela et elle en faisait partie”, a déclaré Routh.

Routh avait fait l’objet de critiques lorsqu’il a été choisi comme Superman – beaucoup le comparant défavorablement à Reeves. Mais Routh a révélé qu’il avait également eu des difficultés sur le tournage de Superman Returns, en particulier avec le réalisateur Bryan Singer.

“Il n’était pas toujours la personne la plus gentille avec tout le monde”, a déclaré Routh à Rosenbaum. Routh a convenu que, bien que Singer ait été bon pour lui, il avait vu le réalisateur se comporter mal avec les autres – des histoires que des stars comme Rami Malek de Bohemian Rhapsody et X-Men: Sophie Turner d’Apocalypse ont corroborées à la suite des rapports de Singer. agressions sexuelles présumées.

Mais toutes les critiques et les difficultés sur le plateau ont été endurées par Routh, et il n’a même pas pu jouer à Superman une deuxième fois – sur grand écran, bien sûr. Routh a repris le rôle à la télévision pour le crossover CW’s Crisis on Infinite Earths. Alors au moins, il a eu la chance de dire au revoir à un personnage qui a aidé à lancer sa carrière et lui a causé tant de problèmes.

Articles sympas du Web: