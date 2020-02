BTS a repris “ l’émission de ce soir avec Jimmy Fallon ” et c’était glorieux

S’il était difficile d’obtenir des billets pour Map of the Soul Tour de BTS auparavant, ce sera encore plus difficile maintenant. Le 24 février, BTS a repris The Tonight Show avec Jimmy Fallon dans un épisode unique en son genre.

La prise de contrôle en fin de soirée comprenait une interview prolongée, des jeux et une performance à Grand Central Terminal. Pour ARMY, l’épisode était rempli des pitreries de la marque du groupe et montrait l’amour des membres de BTS pour leur art. L’épisode de Tonight Show a également présenté le talent de BTS et a donné aux téléspectateurs peu familiers avec BTS un cours intensif sur ce qu’est le groupe.

BTS avec Jimmy Fallon | Andrew Lipovsky / Banque de photos NBC / NBCU via .

Jimmy Fallon a interviewé BTS dans le métro

En plus d’avoir BTS comme seuls invités dans l’émission, l’épisode The Tonight Show avec Jimmy Fallon a agi comme une ode à New York. Fallon a ouvert le spectacle avec son monologue sur une voiture de métro en mouvement.

Après l’ouverture de l’émission, Fallon a interviewé les membres du BTS dans le métro. Il a posé au groupe des questions légères sur leur personnalité et leurs premières impressions les unes des autres, ainsi que des questions perspicaces sur leur nouvel album Map of the Soul: 7 et leur humble début.

«Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez joué devant une foule? Et comment était-ce? ” Il a demandé.

“C’était notre première vitrine”, a déclaré Jungkook. «Il y avait environ 200 à 300 personnes.»

“300 personnes”, a déclaré Fallon. «Maintenant, des milliards de personnes regardent. Mais 300 personnes représentaient beaucoup pour vous, non? “

“Je ne pourrai jamais l’oublier”, a déclaré Jungkook. «Tout s’est passé si vite et c’était écrasant. Et j’ai pleuré après le spectacle. “

“Tout le monde a pleuré”, a ajouté Jimin.

Avant de filmer l’épisode, The Tonight Show avec Jimmy Fallon a demandé aux fans de soumettre des questions à poser aux membres du BTS. Dans la voiture de métro, Fallon a posé à BTS une poignée de questions soumises. Grâce au segment, les fans ont finalement découvert ce qu’était «l’incident des nouilles aux haricots noirs».

BTS a joué à un jeu avec Jimmy Fallon

Quiconque regarde l’émission de variétés de BTS Run BTS! sait que les membres du groupe sont extrêmement compétitifs entre eux. Avec le segment «Subway Olympics», le Tonight Show a réussi à montrer un côté du BTS que les fans connaissent très bien: leur chaos.

Les membres du BTS et Fallon ont participé à de sérieux matchs dans la voiture de métro. Les matchs en tête-à-tête allaient de frapper un canard en caoutchouc de la main de quelqu’un à devoir secouer les gants et les lunettes de soleil le plus rapidement.

Jungkook et Jin se sont rendus à la phase finale du tournoi, un défi Post-it. Pour le défi, le membre du BTS qui avait le plus de notes Post-it collées dans les 15 secondes a gagné. Fallon, V et RM ont collé des notes Post-it sur Jin tandis que Jimin, Suga et J-Hope ont collé des notes Post-it sur Jungkook.

Au cours des différents jeux, J-Hope a accidentellement frappé Jin au visage, V a frappé le canard en caoutchouc de la main de RM sans aucune hésitation, Jin a poussé un cri de victoire après avoir battu V, et Jimin a subtilement triché au tour final pour aider Jungkook à gagner. C’était le chaos par excellence trouvé sur Run BTS! mais sur un programme américain de fin de soirée.

Après le segment «Subway Olympics», BTS et Fallon ont visité Katz’s Deli. Là, ils ont rencontré le propriétaire du restaurant, Jake Dell, et ont essayé certains plats du menu. Les membres de BTS et Fallon ont ensuite aidé à servir les commandes, BTS préparant la nourriture et Fallon l’exécutant aux tables.

Le groupe a joué ‘ON’ pour la première fois

Le single principal du nouvel album de BTS, Map of the Soul: 7 est «ON», une continuation de leur single «N.O.» de 2013. Le single est sorti avec Map of the Soul: 7 avec le film BTS ‘ON’ Kinetic Manifesto: Come Prima, le premier des deux clips officiels de la chanson.

Pour The Tonight Show avec Jimmy Fallon, BTS a repris Grand Central Terminal. Le groupe a enfilé les mêmes tenues du manifeste cinétique et a été de nouveau rejoint par des danseurs du Lab.

Avec Grand Central Terminal en toile de fond, BTS a effectué une interprétation impressionnante de «ON». La performance dynamique a démontré pourquoi BTS est actuellement considéré comme le meilleur groupe au monde, et leur élan dans la performance correspond à la façon dont leur élan continue de les faire avancer dans leur carrière.

Alors que l’épisode sans précédent de The Tonight Show avec Jimmy Fallon était une ode à New York, c’était aussi une ode à BTS. Fallon et les fans ont posé des questions allant de la musique du groupe aux blagues internes, et les jeux ont donné au grand public un accès au côté de BTS que seuls les fans ont l’habitude de voir. Le point culminant avec la performance de “ON”, l’épisode a résumé l’histoire, les personnalités et le talent de BTS à moins d’une heure de la télévision de fin de soirée.