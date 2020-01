BTS annonce Map of the Soul, sa nouvelle tournée mondiale | Instagram

Les sept membres du groupe BTS ont annoncé leur nouveau tour du monde à laquelle ils ont mis le titre “Carte de l’âme”, attendez-vous bientôt dans votre ville.

Selon la tournée, les concerts comprennent quelques présentations en États Unis, à Santa Clara, Pasadena, Dallas, Orlando, Atlanta, East Rutherford, Landover et Chicago et enfin Toronto, Le Canada.

Ce sera au mois d’avril quand il commencera, les lieux qu’ils visiteront seront Amérique du Nord, Europe et Japon, bien que leurs fans du Mexique leur aient demandé de se rendre dans le pays pour profiter de leur musique.

Barcelone Espagne ils seront le pays qu’ils visiteront sur le continent européen, j’espère qu’il y aura plus de dates pour leur ARMÉE pour profiter de leurs concerts.

Le groupe formé par Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook, il compte environ un peu plus de vingt-deux millions de followers sur son compte Instagram officiel, sur YouTube ils ont 25 millions d’abonnés et sur Twitter ils ont plus de 18 millions de followers.

Il s’agit de la troisième tournée mondiale que les membres de BTS effectuent car leurs deux dernières tournées mondiales ont été: «BTS World Tour: Love Yourself» (2018-2019) et «BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself» (2019).

Le groupe a été formé en 2013 et depuis lors, il a progressivement atteint de grands niveaux dans le divertissement, même avec une présentation récente dans la livraison du Grammy Awards 2020 en collaboration avec d’autres célébrités.

Aux États-Unis, BTS fait sa propre chose, en fait il a assisté à un événement d’une station de radio dans la ville de Los Angeles où les jeunes Membres Bangtan Ils ont eu une interview, révélant leurs possibles collaborations à venir, parmi lesquelles ils ont mentionné Post Malone et Ariana Grande.

Tout mouvement que le groupe fait soit en groupe, soit en monopole individuel, attire l’attention de ses partisans qui sont affectueusement appelés ARMY, sont attendus beaucoup plus de BTS pour cette année, ils continueront de surprendre tout le monde avec leurs chansons et leur présence.

