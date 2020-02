BTS apparaîtra sur «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon»

Les membres de BTS prennent officiellement le contrôle de la télévision de fin de soirée aux États-Unis.À peine quelques semaines après leur apparition dans The Late Late Show avec James Corden, il a été annoncé que l’acte coréen apparaîtra dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon.

BTS avec Jimmy Fallon | Andrew Lipovsky / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

L’émission a taquiné que BTS reviendrait

Avant d’être officiellement annoncé, The Tonight Show avec Jimmy Fallon a laissé entendre sur Twitter que BTS reviendrait à l’émission.

«Ce soir, nous avons @RuPaul, talk + performance de @Meghan_Trainor, et une grande annonce⁷ de Jimmy! #FallonTonight », a écrit le compte Twitter.

Le “7” en exposant a été lancé par les fans de BTS en l’honneur du prochain album de BTS, Map of the Soul: 7. Sur Twitter, ARMY a commencé à placer le numéro en exposant dans leurs noms et bios Twitter. La tendance s’est propagée, et maintenant les émissions et publications de fin de soirée utilisent le numéro en exposant pour signaler les annonces concernant le BTS.

Jimmy Fallon a annoncé que BTS reviendrait au spectacle

Lors de son émission le 6 février, Fallon a annoncé que BTS reviendrait au The Tonight Show avec Jimmy Fallon. Le groupe coréen était auparavant apparu dans la série en septembre 2018. Lors de la série, Fallon a interviewé BTS et le groupe a interprété «Idol» et «I’m Fine».

“Nous avons un spectacle très spécial à venir”, a déclaré Fallon dans l’annonce. “Cela ne ressemble à aucun autre spectacle de ce soir que nous ayons jamais fait. Et nos invités seront une sensation mondiale BTS. »

Le public du studio a applaudi, et Fallon a ensuite expliqué l’un des segments que le spectacle avait prévu.

“Je vais les interviewer et je veux votre aide. Si vous êtes un fan de BTS et qu’il y a une question que vous avez toujours voulu poser au groupe, nous allons vous donner cette chance. Allez simplement sur Twitter ou Instagram et envoyez-nous votre question à @FallonTonight. Assurez-vous d’utiliser le hashtag #FallonAsksBTS. Envoyez simplement vos questions, nous les lirons toutes. Et qui sait, nous pourrions poser votre question au BTS », a déclaré Fallon.

Leur apparence sera quelque chose de nouveau

Dans l’annonce, Fallon a déclaré: «Cela ne ressemble à aucun autre spectacle de ce soir que nous ayons jamais fait.» Il semble que non seulement Fallon interviewera BTS, mais tout le spectacle leur sera dédié. En plus d’une interview et d’une performance, le groupe participera très probablement à des jeux et des morceaux préenregistrés avec Fallon.

La prise en charge du talk-show démontre la puissance des stars de BTS et leur impact sur la culture pop et l’industrie musicale. Déjà en 2020, BTS est devenu le premier acte coréen à se produire aux Grammy Awards et à avoir un album certifié platine par la Recording Industry Association of America. Leur prochain album Map of the Soul: 7 devrait battre encore plus de records et a déjà vendu plus de 4 millions d’exemplaires en prévente.

Jimmy Fallon et BTS sont des fans mutuels

Depuis que BTS est apparu sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon en 2018, le groupe et Fallon se sont mutuellement fans. Le 4 décembre 2019, BTS est devenu le premier artiste à remporter les quatre Daesang aux Mnet Asian Music Awards.

Au MAMA 2019, Fallon a présenté le prix de l’album de l’année à travers un message vidéo. BTS a remporté le prix, et lors de leur discours d’acceptation, les membres de BTS ont remercié Fallon pour la présentation de l’album de l’année.

“Tout d’abord, à Jimmy Fallon, qui a fait une apparition spéciale, merci beaucoup”, a déclaré Jimin selon une traduction de fans.

RM a ajouté: “Merci, Jimmy !!”

Fallon a également publié un message vidéo sur Twitter pour féliciter les membres de BTS. Avec ce genre de respect mutuel et d’admiration, la prochaine apparition de BTS dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon sera certainement un épisode fantastique.