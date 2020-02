BTS: #AWKJSJFKSJFLA est la nouvelle tendance que l’ARMÉE a rendue virale | INSTAGRAM

L’ARMÉE accomplit des choses incroyables, et plus encore quand il s’agit de soutenir les célèbres gars des BTS, alors à cette occasion, ils ont rendu viral le hashtag #AWKJSJFKSJFLA, la tendance numéro 1 mondiale de Twitter.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Le “babillage”, ou des lettres aléatoires ensemble dans un “mot”, est rapidement devenu un sujet tendance de Twitter grâce à la grande puissance de l’ARMÉE et à son amour pour le groupe.

Dans un tweet, la signification des lettres est révélée dans un ordre aléatoire, “ARMY a fait cette tendance HT parce que c’est comme ça que nous allons tous, puisque MATIN SORTE LE EGO TRAILER COMEBACK QUI TEND LES LETTRES, SEULEMENT L’ARMÉE”, notant la grande portée que Ils ont et la grande émotion qu’ils expriment sur les réseaux.

Vous pouvez également être intéressé: BTS bat Justin Bieber sur les panneaux d’affichage et ARMY le célèbre

Cependant, beaucoup de gens ne connaissent toujours pas la signification des lettres, car ils ont déjà généré des mèmes du fandom qui s’amusent beaucoup avec leur hastag, car ils se joignent généralement et beaucoup plus dans le réseau social du petit oiseau bleu.

Les rumeurs indiquent que J-Hope accompagnera le groupe à ce retour, par contre l’ARMÉE pense que Hoseok ou Jungkook feront partie de la mélodie.

Lisez aussi: BTS: c’est l’anniversaire de Big Hit et ils le célèbrent avec TXT

Jusqu’au 17 février, la liste des chansons de l’album tant attendu sera révélée, bien qu’il ait déjà été révélé à plusieurs reprises qu’il s’agit d’un «projet à long terme», donc l’ARMÉE est très excitée à l’idée de profiter des chansons .

Il convient de mentionner que BigHit, la plus grande société de divertissement en Corée du Sud et représentant deux des groupes de K-pop les plus populaires au monde, bien sûr c’est BTS et TXT, les a obligés à se joindre à une session pour Célébrez l’anniversaire de l’entreprise.

Big Hit Entertainment fait la fête, car il est déjà fondé depuis 15 ans, ils ont donc préparé une séance photo spéciale au nom de leurs garçons populaires.

.