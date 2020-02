BTS balayant avec Ego sur youtube 17 M vues un jour de lancement

BTS balayant avec Ego sur youtube 17 M vues par jour à lancer | Instagram

BTS a sorti sa chanson le dimanche 2 février “Ego” a rapidement atteint plus de 17 millions de vues sur YouTube, c’est devenu un phénomène.

Le groupe sud-coréen a 25,2 millions d’abonnéss sur leur chaîne YouTube, sur leur Instagram, ils ont 22,3 millions des followers et sur Twitter 18,7 millions bien qu’ils aient plusieurs comptes officiels.

La nouvelle chanson du groupe est assez collante, très gaie et avec un bon rythme, malgré le fait que le groupe n’apparaîtra pas sur leur tournée mondiale en Mexique Beaucoup de leurs fans les soutiennent sans condition.

L’ARMÉE aime tellement cette chanson qu’elle s’est mise à atteindre le cinquante millions de reproductions sur la chaîne officielle, son amour pour le groupe est inconditionnel.

PERSONNES si elles sont en streaming?

C’est très lent, tout est sérieux. EGO va à peine à 17M et aujourd’hui j’en ai 15

Au lieu de chevaucher les potins, faites quelque chose de productif pour les enfants au lieu de marcher sur des choses qui ne vous aident pas ou ne vous favorisent pas du tout.

– Frαɳ⁷ ♡ (@Vantebangtae)

4 février 2020

“Cette chanson me fait me sentir si bien que je veux même danser malgré le fait d’être déprimé pendant des semaines. J-Hope, je t’aime!”, Et si nous atteignons 50 millions, ou du moins à mi-parcours, ce sont vraiment de vraies filles C’est une chanson incroyable et il le mérite, faisons-le pour son anniversaire. Veuillez “, quelques commentaires dans la vidéo.

Je ne surmonte toujours pas les gens de l’ego, c’est que littéralement jamais une chanson n’avait réalisé autant de choses en moi, je viens de l’entendre que je commence à sauter et à danser, c’est incroyable ce que J-Hope parvient à transmettre

– ️24 / 7ThinkingAboutTae (@ InMyHeartIsW1)

4 février 2020

Ce ne sera que 17 février la liste des chansons de l’album tant attendu sera dévoilée, même s’il a déjà été révélé à plusieurs reprises qu’il s’agit d’un “projet de longue durée”, trois mélodies ont déjà été lancées qui rendent fou ARMÉE Eh bien, à chaque lancement, ils devraient atteindre immédiatement le numéro un.

Selon la tournée mondiale que le groupe prépare, il aura pour titre “Carte de l’âme” Les concerts comprennent des présentations aux États-Unis, à Santa Clara, Pasadena, Dallas, Orlando, Atlanta, East Rutherford, Landover et Chicago et enfin Toronto, Canada.

Il ne serait pas surprenant que, malgré le fait de ne pas présenter dans votre pays plusieurs ses fans Préparez-vous à voyager vers l’endroit le plus proche de vous afin de profiter du concert de Bts.

