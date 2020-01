BTS bat Justin Bieber sur les panneaux d’affichage et ARMY le célèbre | INSTAGRAM

Next Big Sound, une société américaine chargée d’enregistrer les données de popularité des artistes, a annoncé que BTS a marqué l’histoire, encore une fois, battant Justin Bieber en sa position de Billboard Social Chart 50 avec 162 semaines consécutives dans le premier lieu.

Cette position dans les Billboards est occupée par les artistes les plus actifs liés aux recherches sur les réseaux sociaux et Internet, analysant notamment Instagram, Twitter, Facebook, Wikipedia et YouTube, qui sont les pages dans lesquelles l’ARMÉE se consacre à les rechercher, car Il est à noter qu’il est de coutume de voir les BTS en tendance, grâce aux campagnes que les fans démarrent sur twitter.

Le goût pour les garçons est tellement, leurs fans sont tellement engagés qu’ils ont gardé la première place sur la liste pendant 162 semaines consécutives, ce qu’aucun artiste n’avait réalisé, à part Justin Biever qui avait l’habitude d’avoir le record avec 161 semaines, une grande réussite.

En deuxième place, la talentueuse et belle artiste Ariana Grande, qui a montré qu’elle a également des millions de fans qui sont là pour la soutenir.

Il convient de rappeler que la dernière présentation musicale était dans le programme dans lequel ils ont joué “Black Swan” pour la première fois à la télévision, qui a été le premier single de “Map of the Soul: 7”, ceci dans “The Late Late Show” avec James Corden. “

Ashton Kutcher était l’un des invités spéciaux du programme, donc James Corden était chargé d’organiser un jeu de cache-cache entre eux. Pour démarrer, le pilote a expliqué la première et la seule règle: “Vous ne pouvez pas regarder, ok, un, deux, trois, allez vous cacher.”

Il est également important de mentionner que BTS a annoncé sa nouvelle tournée mondiale qu’ils ont baptisée “Map of the Soul”. Selon la tournée, les concerts comprennent des présentations aux États-Unis, à Santa Clara, Pasadena, Dallas, Orlando, Atlanta, East Rutherford, Landover et Chicago et enfin Toronto, Canada.

Ce sera au mois d’avril quand il commencera, les endroits qu’ils visiteront seront l’Amérique du Nord, l’Europe et le Japon, bien que leurs fans du Mexique leur aient demandé de venir dans le pays pour profiter de leur musique.

