BTS défie les attentes avec “Outro: Ego” de J-Hope

Sur la base des deux premières chansons du prochain album de BTS, Map of the Soul: 7, beaucoup supposaient que l’album aurait un concept sombre. Le 3 février, BTS a sorti la dernière bande-annonce de retour de l’album mettant en vedette J-Hope. “Outro: Ego” a définitivement prouvé que Map of the Soul: 7 de BTS n’est pas un album sombre, c’est un album introspectif. L’album couvrira tous les défis et triomphes de BTS des sept dernières années.

La bande-annonce de retour est l’outro de «Map of the Soul: 7»

Map of the Soul: Persona n’avait pas d’outro officiel, faisant de Map of the Soul: 7 une continuation des messages du premier album de la série. Pour Map of the Soul: Persona, RM avait “Intro: Persona”. La première chanson sortie de Map of the Soul: 7 était “Interlude: Shadow” de Suga. “Outro: Ego” de J-Hope complète le voyage des enseignements de Carl Jung .

Selon Jung, la Persona est le masque extérieur d’une personne qu’elle présente au monde. Avec la Persona, on cache souvent son vrai soi ou se conforme à une image publique. RM a exploré ce concept dans «Intro: Persona», tout comme les membres de BTS avec Map of the Soul: Persona.

L’Ombre est le côté animal de la personnalité d’une personne, et elle contient à la fois des «énergies créatrices et destructrices». Dans «Interlude: Ombre», Suga a lutté avec le côté destructeur que son Ombre apporte, mais a reconnu qu’il devait coexister avec elle.

Pour Jung, l’ego représente l’esprit conscient de quelqu’un et aide à découvrir qui il est. L’Ego est centré sur l’identité, et c’est le concept que J-Hope a abordé avec «Outro: Ego» dans la bande-annonce de retour.

Parce que chaque rappeur a couvert un concept différent dans une intro, un interlude et un outro, Map of the Soul: 7 pourrait être dans une sorte d’ordre chronologique. Alors que les membres de BTS explorent les concepts de Jung sur la découverte de son vrai Soi, ils réfléchiront également à leur propre parcours en tant qu’artistes.

BTS fait référence à son passé avec ‘Outro: Ego’

“Outro: Ego” est rempli de multiples références au passé de BTS. Un extrait de la toute première bande-annonce de retour de BTS jouée au début. Cela a encore une fois renforcé l’idée que BTS revisite son passé avec Map of the Soul: 7.

“Intro: Persona” échantillonné “Intro: Skool Luv Affair” dans EP SKOOL LUV AFFAIR 2014 de BTS. “Interlude: Shadow” échantillonné “Intro: O! RUL8,2?” De l’EP BTS de 2013 du même nom. “Outro: Ego” fait référence au premier album de BTS 2 KOOL 4 SKOOL.

Alors que J-Hope conduisait une voiture dans la bande-annonce de retour, la plaque d’immatriculation indiquait «BTS 13613». Cela fait référence à la première date de BTS à partir de 2013. Au début de la bande-annonce, de courts clips des précédents clips de BTS ont été joués.

J-Hope fait référence à son propre passé dans ‘Outro: Ego’ de BTS

La bande-annonce de retour fait référence au passé de J-Hope en plus de faire référence au passé de BTS. Pendant une partie du clip, J-Hope recrée des poses de ses photos d’enfance alors que les photos jouent derrière lui.

«La vie n’est pas celle de J-Hope mais celle de Jeong Ho-seok», dit-il alors que les photos de l’enfance apparaissent.

La chanson présente également le style par excellence de J-Hope, et “Outro: Ego” sonne comme il pourrait correspondre à sa mixtape de 2018, Hope World. Avec les paroles de la chanson, J-Hope revient sur son parcours de danseur et avec BTS.

«Sept ans d’angoisse se sont enfin manifestés / Les oppressions sont toutes résolues / Dans mon cœur viennent les réponses de mes plus fidèles», dit-il.

La chanson présente également une référence flagrante à la franchise de films Kingsman. Les membres de BTS sont fans de la franchise depuis des années. En 2019, ils ont interprété un ensemble de «Dionysus» sur le thème de Kingsman au KBS Song Festival 2019, ce qui signifie que la performance a toujours été un indice de retour.

La chanson est le point culminant optimiste du voyage de J-Hope

Étant donné que “Outro: Ego” est la finale de Map of the Soul: 7, il semble que l’album pourrait devenir plus optimiste à mesure que la tracklist continue. Bien que “Outro: Ego” diffère dans les visuels et les tons, il est toujours aussi introspectif que “Interlude: Shadow” et “Black Swan”.

«De cette façon, de cette façon, de cette manière / Où que je sois / Seulement de l’ego, de l’ego, de l’ego / Je me fie simplement à moi / Je me fie / Je suis devenu mon destin / Je suis devenu mon cœur / C’était dur / Et c’était triste / Toujours rassuré et / Il m’a fait connais-moi moi-même », indique la traduction officielle des paroles.

«Outro: Ego» fait référence à la tristesse et aux difficultés qu’il a fallu pour arriver à ce point. Alors que J-Hope revisite ses souvenirs passés et réfléchit sur son parcours personnel et professionnel, il reconnaît dans «Outro: Ego» qu’il est plus assuré de lui-même.

Avec «Outro: Ego», J-Hope fait un choix. Au lieu de suivre les panneaux routiers, il choisit son propre destin. Cela culmine avec le dernier plan du clip montrant J-Hope surplombant une ville scintillante. Il a atteint sa destination et «My Way», «ARMY», «Trust Myself» et «Hope» sont projetés dans toute la ville. Si “Outro: Ego” est le point culminant du voyage, Map of the Soul: 7 sera la route qui y emmènera le BTS.