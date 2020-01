BTS demande à Ariana Grande de collaborer et ARMY n’a jamais été aussi prête

Il n’y a aucun doute sur l’influence de BTS et Ariana Grande dans l’industrie de la musique. Ces dernières années, les deux artistes ont dominé les palmarès à chaque sortie et inspiré une fidèle base de fans pour soutenir chacun de leurs mouvements. Alors, naturellement, lorsque Grande et BTS se sont rencontrés lors des répétitions de leurs 62e Grammy Awards respectifs, Internet s’est allumé avec enthousiasme. Et bien sûr, la plupart des individus ont commencé à se demander si cette rencontre nonchalante mènerait à une collaboration à l’avenir. Ensuite, sur le tapis rouge des Grammy Awards, le leader du groupe sud-coréen, RM, a révélé que BTS voulait collaborer avec Grande.

BTS et Ariana Grande se rencontrent pour les répétitions avant les Grammys

Le 22 janvier, Grande a pratiquement confirmé la participation de BTS aux Grammy Awards 2020 avant l’annonce officielle de la Recording Academy sur la performance du groupe.

“Regardez qui j’ai rencontré lors de la répétition”, a écrit Grande sur Twitter avec un visage souriant.

La chanteuse «Merci, ensuite» a joint la légende à une photo en noir et blanc d’elle-même entourée de six des sept membres du BTS. RM, Jimin, Jungkook, J-Hope, V et Jin se sont assis sur la photo. Cependant, Suga manquait sensiblement.

Au moment de la publication, Grande était déjà une artiste confirmée aux Grammys 2020. Puis, quelques heures seulement après le partage de la photo sur Twitter, la Recording Academy a annoncé la scène de BTS en collaboration avec Lil Nas X, qui comprenait le septuor complet.

BTS veut collaborer avec Ariana Grande

Avant les Grammys, le dimanche 26 janvier, BTS a dirigé le circuit médiatique, interviewant plusieurs publications sur leur prochain album et leurs collaborations potentielles. Et bien sûr, compte tenu de leur récente rencontre, le nom de Grande est apparu plusieurs fois.

En parlant avec Entertainment Tonight, BTS a parlé de rencontrer Grande lors des répétitions.

“C’est elle en ce moment. Alors, quand Ariana s’entraînait juste à côté de notre grand studio, elle a dit qu’elle voulait voir nos répétitions et ce que nous faisons », a déclaré RM. “Et nous lui avons montré.”

Le joueur de 25 ans a également expliqué la réaction de Grande à la performance du BTS, partageant le chanteur des «7 anneaux» criant «quelques mauvais mots» par excitation. Ensuite, RM a partagé le groupe a vu la scène de Grande et a taquiné que c’était “le plus grand.”

“Nous pourrons Ariana”, at-il dit.

Pendant ce temps, en parlant avec Billboard, BTS a jailli sur Grande une fois de plus. Mais cette fois, ils ont ouvertement exprimé leur désir de collaborer avec elle à l’avenir.

“Nous voulons toujours collaborer avec Ariana”, a déclaré RM. “Elle est la seule en ce moment et elle est la meilleure.”

Le rappeur a ajouté plus tard: «S’il vous plaît, collaborez avec nous, Ari.»

Maintenant, Grande n’est pas le seul nom sur la liste de souhaits du BTS. Le groupe a également partagé qu’il aimerait faire des projets avec Run DMC ainsi qu’avec Beyoncé et Jay-Z. Mais il semble que ARMY puisse déjà espérer une autre collaboration dans un proche avenir. Et cela inclut un artiste dont les fans de BTS ont déjà entendu parler.

BTS | Valerie Macon / . via .

Comme vous le savez peut-être, Lauv sortira son premier album, intitulé ~ comment je me sens ~, le 6 mars. Puis lors de l’interview sur le tapis rouge des Grammys avec Billboard, RM a annoncé que la deuxième collaboration de BTS avec Lauv sera bientôt disponible. Et d’après ce qu’il a à dire sur le nouveau morceau, la collab correspondra, voire dépassera, au succès phénoménal du remix «Make It Right».

“En fait, nous l’avons fait [a collab] avec Lauv et il sortira en mars », a déclaré RM. “C’est vraiment super. Je l’ai entendu et c’est vraiment génial. “

