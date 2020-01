BTS est de retour, annonce Map of the soul: 7, son nouvel album. | Instagram

BTS a annoncé son nouvel album et les réseaux sociaux ont explosé. ARMY Map of the soul: 7 est le nom du nouvel album des principaux garçons de la K pop.

Enfin, le retour de BTS a un nom et a comme si cela ne suffisait pas l’énorme quantité de succès, de records et d’autres que le Bangtan a réalisés tout au long de 2019 avec Map of the Soul: Persona.

Tout le monde attendait la grande nouvelle, ils voulaient en savoir plus sur le retour des BTS et certains sont enfin connus, leur prochain succès a un nom Carte de l’âme: 7.

Les réseaux sociaux ont assisté à la grande nouvelle, les moyens par lesquels BTS a annoncé le titre de son nouvel album: twitter. Il a également été révélé que l’album sera disponible sur le site 21 février 2020, mais si les bonnes nouvelles étaient rares, ARMY peut précommander Map Of The Soul: 7 afin que vous puissiez vous assurer de ne pas en manquer.

Les précommandes commenceront le 9 février, la rumeur veut que l’album puisse sortir en 7 versions différentes (d’où son nom), mais jusqu’à présent la setlist de l’album est inconnue.

Les internautes disent que cet album aura une énorme valeur émotionnelle car il pourrait probablement être le dernier avec tous les garçons puisque le service militaire interfère avec la carrière musicale de BTS.

BTS était l’un des artistes invités à la traditionnelle soirée Rockin ‘Eve de Dick Clark avec Ryan Seacrest qui a été diffusée à la télévision et est l’une des émissions de réveillon du Nouvel An les plus regardées au monde.

Selon Variety, les garçons se sont produits sur scène avec environ 1 million de personnes, dont beaucoup de fans, la BTS Army.

Dans le cadre de leur performance, ils ont chanté leurs succès “Make It Right” et “Boy With Luv”; Ils ont également participé au compte à rebours pour dire au revoir à 2019, tandis qu’une boule de cristal luminescente descendait par un poteau.

.