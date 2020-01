BTS est le premier acte coréen à avoir un album certifié platine par la RIAA

2020 ne fait que commencer, mais BTS bat encore des records et écrit l’histoire. BTS vient de devenir le premier acte coréen de l’histoire à avoir un album certifié platine par la Recording Industry Association of America.

BTS | Noam Galai / .

L’album de BTS ‘Love Yourself: Answer’ a été certifié platine

BTS a sorti son album Love Yourself: Answer le 24 août 2018. L’album a servi de complément à leur célèbre série d’albums Love Yourself. Avec Love Yourself: Her, Love Yourself: Tear et Love Yourself: Answer, les membres de BTS ont exploré les différents types d’amour, y compris l’amour-propre.

En novembre 2018, Love Yourself: Answer a été certifié or par la RIAA avec un demi-million d’unités enregistrées. Avec cet exploit, Love Yourself: Answer est devenu le premier album coréen à être reconnu par la RIAA.

En janvier 2020, la RIAA a reconnu BTS pour avoir obtenu une certification platine avec Love Yourself: Answer. Pour qu’un album obtienne une certification platine, l’album doit enregistrer au moins 1 million d’unités aux États-Unis.Une unité équivaut à une vente d’album, à 1500 flux audio ou vidéo de l’album ou à 10 pistes vendues de l’album.

Love Yourself: Answer est le tout premier album platine de BTS aux États-Unis. BTS est également le premier et le seul acte coréen à avoir un album certifié platine par la RIAA.

BTS a plusieurs singles platine

Alors que Love Yourself: Answer est le premier album de BTS à devenir platine, le groupe compte plusieurs singles platine. En novembre 2018, leur single «Mic Drop» 2017 a été certifié platine aux États-Unis. Il s’agissait du premier single platine de BTS.

BTS a sorti son single «Boy With Luv» et EP Map of the Soul: Persona en avril 2019. En juin 2019, la RIAA a annoncé que «Boy With Luv» avait obtenu une certification platine avec 1 million d’unités enregistrées. En août 2019, Map of the Soul: Persona a été certifié or par la RIAA.

Lorsque la RIAA a annoncé que Love Yourself: Answer avait obtenu la certification platine, l’organisation a annoncé que le single «Idol» de BTS était également certifié platine. BTS compte désormais trois singles et un album certifié platine aux États-Unis.

BTS entrera dans l’histoire aux Grammy Awards 2020

L’annonce que BTS a réalisé un album platine et un autre single platine aux États-Unis fait suite à une autre réalisation impressionnante. Le 23 janvier, la Recording Academy a confirmé que BTS se produirait aux Grammy Awards 2020.

À partir de maintenant, BTS se produira dans une étape de collaboration dans le cadre du mélange «Old Town Road All-Stars» avec Lil Nas X et d’autres. Certains fans soupçonnent également que BTS pourrait faire ses débuts avec leur nouveau single “Black Swan” dans une scène solo, mais cela n’a pas encore été confirmé par Big Hit Entertainment ou la Recording Academy.

En se produisant lors de la remise des prix, BTS deviendra le premier acte coréen à se produire aux Grammy Awards. Déjà, le groupe était le premier groupe coréen à assister ou à présenter à la remise des prix.

Tout cela se produit quelques semaines seulement avant que BTS ne publie son album très attendu Map of the Soul: 7. Déjà, l’album a battu Map of the Soul: le précédent record de précommandes de la première semaine de Persona.

Alors que Map of the Soul: Persona a vendu 2,685 millions de précommandes au cours des cinq premiers jours, Map of the Soul: 7 a vendu 3,42 millions de précommandes de stock du 9 au 15 janvier. Ce type de ventes combiné avec l’histoire à venir de BTS- en réalisant des performances, Map of the Soul: 7 est prêt à devenir le plus grand retour de BTS et un autre album platine.