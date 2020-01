BTS et Ariana Grande ont publié une photo ensemble sur Twitter et oui, c’est le bruit de l’effondrement d’Internet

C’est toujours un choc lorsque deux puissances de l’industrie musicale se réunissent. Parfois, c’est comme si les spectateurs – comme nous-mêmes – ne pouvaient même pas imaginer tout le talent qui rumine dans un seul espace. Alors naturellement, lorsque BTS et Ariana Grande ont publié une photo avec désinvolture sur Twitter, les fans ont inondé toutes les fissures d’Internet avec une vague d’excitation – ainsi que quelques questions brûlantes.

BTS et Ariana Grande partagent une photo sur Twitter

Le 22 janvier, Grande a publié une photo avec six des sept membres du BTS. Grande était assise au milieu de RM, Jimin, Jungkook, V, J-Hope et Jin. Cependant, Suga était notablement absent.

“Regardez qui j’ai rencontré lors de la répétition”, a écrit Grande sur la légende avec un visage souriant. Et quelques instants plus tard, le compte Twitter de BTS a retweeté la photo de Grande.

Maintenant, ce n’est pas la première fois que Grande et un membre de BTS arrêtent Internet dans son élan. En mai 2019, Grande a posté une photo avec Jungkook sur Instagram après avoir assisté à son concert.

“Crier”, a écrit Grande avec un seul cœur noir. «Merci beaucoup pour votre présence à Jungkook. cela signifiait tellement. je t’aime sm.

Plus tard, Jungkook a détaillé son expérience sur Twitter. “J’ai ressenti et beaucoup appris après avoir vu sa scène”, écrit-il. «Je suis vraiment mise au défi par sa scène et j’essaierai plus fort! #Ariana Grande.”

Et curieusement, la photo de Jungkook et Grande est réapparue après que certains fans ont spéculé que la photo avait été éditée et que le chanteur des «7 anneaux» devait répondre aux revendications.

“Ce n’est pas le cas”, a écrit Grande le 15 janvier. “Demandez à @AlfredoFlores! mais wow quel moment. POURQUOI devrais-je publier un montage le remerciant d’être venu à mon spectacle. “

Les fans réagissent au BTS et à la publication d’Ariana Grande sur Twitter

Après la publication sur Twitter du 22 janvier, les fans de Grande et de BTS ont exprimé leurs réflexions sur la photo sur les réseaux sociaux.

“ARIANA SUR TWITTER BTS ET BTS SUR TWITTER ARIANAS. NOUS AIMONS LE VOIR », a tweeté un fan.

“La quantité d’énergie dans cette image !!!”, a écrit un autre fan sur Reddit. “Je suis surpris du sol autour d’eux et Twitter est vivant en ce moment! J’aime ma fille et mes garçons ensemble. »

Les fans ont également laissé leurs voix se faire entendre, notant l’absence de Suga avec des commentaires et «réparant» la photo en ajoutant le chanteur de «Balançoire». Ils ont même fait la tendance «WHERE IS YOONGI» sur Twitter dans le monde entier avec plus de 122 000 tweets en deux heures.

«J’adore la façon dont notre réaction instinctive à cette photo a été comme« oh cool, ils ont rencontré Ari. Attendez, cela confirme-t-il une étape solo ?? ATTENDEZ UNE MINUTE .. O IS EST YOONGI ??!? !! ” », a écrit un fan.

Pendant ce temps, les fans se sont demandé à quelles «répétitions» Grande faisait référence dans le post Twitter. Mais la plupart semblent croire que les artistes musicaux se préparent pour les 62e Grammy Awards le dimanche 26 janvier. La performance des Grammy Awards de Grande a été confirmée pendant environ une semaine. Et récemment, Variety a annoncé que BTS rejoindra Lil Nas X sur scène lors de la remise des prix. Mais à ce jour, Big Hit Entertainment n’a pas encore confirmé la performance.

“Pas @ comment ariana a été celle qui a confirmé que les bts répètent réellement pour les grammys quand bighit nous ignore tous littéralement et ne publiera aucune nouvelle à ce sujet”, a écrit un fan sur Twitter.

“Les grammys peuvent-ils simplement confirmer si les bts fonctionnent?”, A écrit un autre fan sur Reddit.

Les fans veulent qu’Ariana Grande et BTS collaborent sur une nouvelle chanson

V, SUGA, Jin, J-Hope, RM, Jimin et Jungkook de BTS | Steve Granitz / WireImage

Avec la photo de répétition, quelques fans aux yeux de faucon ont également remarqué que BTS et Grande se suivaient désormais sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, la plupart des gens croisent les doigts pour une collaboration.

“BTS A COMMENCÉ À LA SUITE D’ARIANE TROP F * CK NOUS SOMMES OBTENUS UN COLLAB”, a écrit un fan.

En mai 2019, une source anonyme a déclaré à Hollywood Life que Grande “aimerait faire une chanson dans la même veine” que BTS.

“Comme Ariana et BTS travaillent toujours sur la musique et sont en studio, ce n’est qu’une question de temps pour qu’ils fassent quelque chose”, a déclaré la source.

Néanmoins, une collaboration entre Ariana et BTS reste à réaliser. Mais même si cela ne se produit pas de si tôt, l’interaction entre les deux artistes musicaux est certainement suffisante pour l’instant.

