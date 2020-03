BTS expliquant le clip vidéo «ON» est la meilleure chose que vous regarderez toute la journée

“ON” est le premier single du dernier album de BTS, Map of the Soul: 7. Il y a eu deux sorties de vidéoclips pour la chanson, BTS ‘ON’ Kinetic Manifesto Film: Come Prima et un vidéoclip cinématographique. Récemment, Big Hit Entertainment a publié un aperçu des coulisses du tournage du clip «ON» avec un nouvel épisode BTS sur la chaîne YouTube BANGTANTV.

BTS | Cindy Ord / . pour SiriusXM

Jungkook a créé une trame de fond entière pour son personnage

Comme pour tout contenu BTS, ARMY a créé un tas de théories après la sortie du clip. Dans l’épisode BTS, Jungkook a révélé sa propre théorie pour son personnage.

«Je me débrouillais bien dans l’enceinte, mais j’avais ce pouvoir spécial», a-t-il déclaré. “Et les gens ont vu et dit” c’est le diable “et m’ont enfermé puis m’ont jeté hors du mur.”

La scène suivante a montré, J-Hope tournait sa scène du clip avec Jungkook couché dans l’herbe en arrière-plan. La scène avec le vers de J-Hope était une vedette pour les fans et a inspiré plusieurs mèmes sur le personnage de J-Hope ignorant le personnage de Jungkook dans l’herbe.

Alors que J-Hope enregistre son couplet, la caméra montre Jungkook lui souriant avec la légende “Jungkook est allongé dans le dos, agissant.” Ajoutant encore plus d’humour à la scène, J-Hope a déclaré: “J’essaie un look grunge.”

Les citations de BTS restent emblématiques

Bien que les BTS soient des chanteurs, des rappeurs, des danseurs et des producteurs professionnels, ils sont aussi des comédiens, même lorsqu’ils n’essaient pas de l’être. Comme Jimin a expliqué son rôle dans le clip, il a déclaré: “Je ne sais pas non plus de quoi il s’agit. J’ai vu le storyboard et tout. »

Lorsque RM a filmé sa scène, ses yeux se sont tournés vers les alpagas à proximité et ont dit: «Ils pourraient être la famille de Jin.» Les fans de BTS ont immédiatement reconnu la référence de RM à RJ, le personnage BT21 conçu par Jin.

Suga avait visiblement froid en filmant sa scène. Après avoir été enveloppé dans des vêtements plus chauds, il a regardé la caméra et a déclaré: “Je n’ai apporté que des vêtements légers à L.A. et maintenant je souffre.”

Jin et V ont montré leur jeu

Donnez-nous plus d’acteur Jin, s’il vous plaît. Le clip «ON» a présenté les compétences de Jin en tant qu’acteur. L’épisode BTS a commencé avec Jin expliquant sa scène aux côtés de plans de lui agissant, démontrant sa capacité à basculer dans et hors du personnage. À la fin du tournage du clip, BTS a remercié les danseurs qui ont aidé à la pause de danse.

“Il agit comme s’il ne pouvait pas nous entendre mais il sourit”, a déclaré Jin en riant.

V a précédemment joué dans la série télévisée Hwarang: The Poet Warrior Youth. Plus récemment, la chanson «Sweet Night» de V est apparue dans l’OST pour l’émission Itaewon Class.

Le chanteur a joué un rôle sérieux dans le clip, mais l’épisode BTS lui a montré qu’il s’amusait dans les coulisses avec sa partenaire de scène, Leena, une jeune fille. L’épisode BTS a montré V et Leena danser ensemble pendant les pauses, et même lorsque le clip ne tournait pas, V tenait sa main.

“Aujourd’hui est le troisième jour de tournage en cinéma” ON “”, a déclaré V. “Je tourne avec ma petite sœur, Leena.”