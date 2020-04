BTS: Ils assurent que Jungkook a une petite amie et ont trouvé leurs réseaux sociaux

De nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux affirment avoir trouvé la petite amie du célèbre membre Jungkook de BTS, qui est assez occupé par l’agenda du groupe, mais certains membres de l’armée pensent qu’il a donné un peu de son temps à une fille pour s’aventurer dans l’amour.

Beaucoup de ses fans ont été chargés de se souvenir des relations qu’ils avaient avant d’être membres de ce qui est aujourd’hui l’un des groupes de k-pop les plus célèbres.

Les deux ont enquêté sur le fait qu’ils avaient même révélé des photographies et connaissaient les noms des filles avec lesquelles ils avaient eu des relations dans le passé, mais cette occasion n’est pas entièrement certaine que ce soit vrai.

Bien que la vérité soit que les idoles devront un jour vivre cette phase de leur vie dans laquelle elles établiront une relation avec la femme de leur choix.

Cette fois, certaines personnes affirment que le plus jeune membre du célèbre groupe Big Hit sort avec une mystérieuse fille et que leur relation semble sérieuse, car elles sont très amoureuses.

Il s’assure même que le jeune homme a déjà présenté sa petite amie à ses coéquipiers, puisqu’ils la connaissent, ils vivent avec elle et bien sûr, ils sont ensemble depuis plus d’un an. Nous aurons donc probablement bientôt la nouvelle qu’elle est votre fiancée.

Les utilisateurs ont été si exhaustifs dans leur recherche qu’ils ont même trouvé le Facebook de la jeune femme qui est maintenant la compagne de la personne célèbre, qui, selon beaucoup, a une personnalité et un charisme incroyables.

Aussi incroyable que cela ait été, cela fait partie de la journée du poisson d’avril, c’est pourquoi beaucoup de ses fans sont tombés un peu amoureux de cette petite blague, n’oubliez pas de suivre nos notes pour découvrir tout ce qui se passe avec BTS.

