BTS interprète un rendu époustouflant de «Black Swan» sur «The Late Late Show with James Corden»

Le soir du 28 janvier, BTS est apparu dans The Late Late Show avec James Corden. Pendant le spectacle, BTS a interprété son nouveau single «Black Swan» pour la première fois. La performance a présenté ce qui distingue BTS des autres artistes d’aujourd’hui et a donné un aperçu de ce que les fans devraient attendre de Map of the Soul: 7 et de la prochaine tournée de BTS.

BTS sur «The Late Late Show with James Corden» | Instagram

BTS a rayonné de talent pendant «Black Swan»

Le 26 janvier, BTS est entré dans l’histoire en tant que premier acte coréen à se produire aux Grammy Awards. Le groupe a participé à «Old Town Road All-Stars» avec Billy Ray Cyrus, Lil Nas X, Diplo et Mason Ramsey. Pour le mélange, BTS a interprété «Seoul Town Road» avec Lil Nas X et «Old Town Road» avec tous les interprètes.

La brève apparition de BTS a apporté une énergie dynamique à la remise des prix. Bien que la performance ait été un moment historique et une réalisation capitale, elle a également rappelé que la Recording Academy n’a pas correctement reconnu le BTS l’année dernière.

Quelques jours plus tard, “Black Swan” dans The Late Late Show avec James Corden a une fois de plus prouvé que l’industrie musicale occidentale faisait du rattrapage. Avec la scénographie élaborée, la chorégraphie contemporaine et le chant en direct, BTS a interprété une histoire captivante sur leur relation avec la musique.

La chanson se concentre sur les sept membres

Le prochain album de BTS s’intitule Map of the Soul: 7. L’album montre clairement que BTS est avant tout un septuor. Le groupe a fait ses débuts il y a sept ans en 2013, et basé sur “Black Swan”, l’album représentera les membres de BTS individuellement et en groupe.

La performance de “Black Swan” de BTS dans The Late Late Show avec James Corden était la première fois que les fans voyaient la chorégraphie de la nouvelle chanson. Pendant la chanson, les membres se sont gracieusement déplacés ensemble en synchronisation. Cependant, chaque membre de BTS a eu la chance de briller individuellement. À des moments différents, chaque membre a rompu sa formation ou a pris un tour comme centre, menant la chorégraphie.

Ensemble et individuellement, ils ont chanté sur la peur de ne plus pouvoir exécuter leur art, mais affirmant vouloir continuer leur passion malgré cette peur. Avec la chorégraphie et les paroles, BTS a affirmé qu’ils étaient à la fois un groupe et sept membres simultanément.

La performance de «Black Swan» par BTS était obsédante

Dans The Late Late Show avec James Corden, BTS a interprété la chanson de manière complexe et étrange. L’ensemble ressemblait à une forêt de contes de fées après qu’un héros ait pris un mauvais virage. Au début de la chanson, la forêt était sombre. La seule lumière provenait du sol de la scène conçu pour ressembler à une piscine d’eau rougeoyante et à une cascade.

Vêtu de noir, BTS a dansé pieds nus dans l’obscurité jusqu’à ce que les lumières bleues étranges se lèvent pour révéler le groupe. À mesure que la chanson progressait, les lumières scintillaient parfois pour ressembler à un éclairage. D’autres fois, des images parcouraient l’arrière-plan, faisant apparaître la forêt enchantée.

Pendant que BTS dansait, la projection sur la scène brillait et réagissait à leurs mouvements. La beauté de celui-ci a créé un sentiment de magie, mais avec une teinte d’obscurité étant donné le message sérieux de la chanson.

BTS a revisité leur passé avec la chanson

Avant même que BTS n’annonce officiellement son retour avec Map of the Soul: 7, le groupe a laissé entendre que l’album serait lié à leur passé. Les magnétoscopes et les performances lors de spectacles de remise de prix ont fait allusion à la façon dont leur passé était directement lié à leur avenir.

La bande-annonce de retour pour “Interlude: Shadow” fait référence à O! RUL8,2? EP de 2013. Avec «Black Swan», BTS examine leur engagement envers leur art à travers les paroles de la chanson. La première représentation de «Black Swan» va encore plus loin.

La chorégraphie de «Black Swan» était expressive et contemporaine, permettant à BTS de raconter une histoire. Cela correspondait à l’humeur sombre mais puissante de la chanson et transmettait un sentiment de réminiscence alors que BTS explorait leur sens de soi.

La chorégraphie des chansons passées de BTS, notamment «Fake Love», a été entrecoupée de nouveaux mouvements de danse contemporaine. Avec la performance, BTS a reconnu leur évolution en tant qu’artistes. Ils ont repris ce qu’ils ont appris au cours des sept dernières années et l’ont développé.

“Black Swan” n’est qu’une partie de l’histoire de BTS qui sera racontée avec Map of the Soul: 7. La performance professionnelle et fascinante du groupe coréen a prouvé que la chanson peut se suffire à elle-même. Pourtant, ce n’est pas nécessaire, car la performance a clairement montré que quelque chose d’encore plus spectaculaire est à nos portes.