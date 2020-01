BTS lance un autre mouvement mondial avec le projet d’art public «Connect, BTS»

Vraiment, personne ne le fait comme BTS. Le groupe coréen vient de lancer une initiative mondiale appelée «Connect, BTS» dans le cadre du dévoilement de leur prochain album, Map of the Soul: 7. Le projet ambitieux relie le monde de la musique et de l’art avec BTS agissant en tant que mécène derrière plusieurs œuvres d’art public expose dans le monde entier.

Qu’est-ce que «Connect, BTS?»

Le projet a été officiellement lancé le 14 janvier. Pour cette initiative, BTS travaille avec des conservateurs d’art pour présenter 22 artistes à différentes expositions à Londres, New York, Berlin, Buenos Aires et Séoul.

La déclaration sur le site Web de l’initiative se lit comme suit:

«‘ CONNECT, BTS ’est un projet mondial visant à connecter cinq villes et 22 artistes, chacun y apportant sa philosophie et son imagination uniques. Ce projet vise à redéfinir les relations entre l’art et la musique, le matériel et l’immatériel, les artistes et leurs publics, les artistes et les artistes, et la théorie et la pratique. «CONNECT, BTS» peut être décrit en termes de pratique de conservation collective par des conservateurs du monde entier qui ont fait écho à la philosophie de BTS. »

L’exposition de Londres a récemment ouvert

Le 14 janvier, «Connect, BTS: Online» et «Connect, BTS: London» ont ouvert leurs portes aux fans. «Connect, BTS: London» a lieu aux Serpentine Galleries de Londres et est également disponible sur catharsis.live.

L’exposition sera ouverte du 14 janvier au 15 mars et présente des œuvres de l’artiste Jakob Kudsk Steensen. L’exposition est intitulée Catharsis et l’œuvre est «une simulation numérique d’une forêt« ancienne »réinventée.»

Une autre galerie ouvrira ses portes à Berlin le 15 janvier, suivie d’une exposition à Buenos Aires le 21 janvier. «Connect, BTS: Seoul» ouvre le 28 janvier et l’exposition finale «Connect, BTS: New York City» ouvre le fév. 5.

«Connect, BTS» représente le message diversifié et positif du groupe

En tant qu’artistes, les membres de BTS ont abordé différents problèmes sociaux et sujets dans leur musique. Leurs premiers albums se sont concentrés sur les défis auxquels font face les jeunes modernes. Des chansons comme «N.O» ont évoqué la pression que les étudiants éprouvent dans le système éducatif et «Baepsae» a critiqué l’écart de richesse générationnelle qui affecte les opportunités pour les jeunes générations.

En 2017, BTS a commencé son ère monumentale Love Yourself. À travers trois albums, BTS a exploré les différents types d’amour, y compris l’amour-propre. Pendant cette période, les membres du BTS se sont associés à l’UNICEF et ont lancé une campagne anti-violence appelée Love Myself.

À partir de 2019, BTS est entré dans l’ère de la carte de l’âme qui intègre les enseignements du psychiatre et psychanalyste Carl Jung. Avec leur EP Map of the Soul: Persona et leur prochain album Map of the Soul: 7, BTS emmène les fans dans un voyage de découverte de soi.

Avec leur nouvelle initiative artistique, BTS a lancé un autre mouvement mondial. Le groupe a fait le pont entre leur musique et des artistes du monde entier, et a rendu l’art accessible au public. Ce faisant, BTS a mis divers artistes sous les projecteurs et a fourni des opportunités éducatives aux fans. «Connect, BTS» explique qui sont les membres de BTS en tant qu’artistes et comment leur message transcende au-delà de la musique.

“C’est un grand honneur de participer à CONNECT, BTS avec des artistes et des conservateurs aussi renommés du monde entier”, a déclaré BTS dans un communiqué. «Ce projet est particulièrement significatif pour nous, car il représente vraiment la diversité et crée un message collectif positif pour le monde que nous apprécions. Grâce à ce projet, nous espérons rendre la grande quantité d’amour et de soutien de nos fans, ARMY et de tous les publics. »