BTS: l’armée mexicaine leur demande de commencer leur tournée au Mexique | INSTAGRAM

Aujourd’hui, Twitter était pratiquement l’ARMÉE mexicaine, car ils étaient en charge d’être une tendance numéro 1, car depuis le début de la tournée BTS, ils sont plus qu’excités pour cette nouvelle étape de leur groupe de K-pop préféré, qui a annoncé la date supposée de ce qui pourrait être le début de votre nouvelle tournée 2020.

Ce que l’armée mexicaine demande, c’est d’inclure le Mexique dans sa tournée.

L’ARMÉE a accepté de faire de cette demande une tendance, en s’associant fortement pour que votre visite atteigne notre territoire. Pour ce qu’ils ont réussi à devenir viral, avec le hashtag “# BTSENMÉXICO”, car ils veulent pouvoir les voir au stade Azteca.

C’est pourquoi ses idoles Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook pourraient inclure le Mexique dans leur prochaine tournée, qui pourrait commencer en avril 2020, car c’était une date annoncée sur une photo avec les silhouettes de ses membres Et le mot tour.

Grâce à l’ouverture du magasin BTS Pop-Up: House of BTS à Mexico, on soupçonne que la société responsable de l’organisation des garçons prend en compte le pays pour l’inclure dans leur grande tournée et un retour très attendu sur les scènes.

Au cours de la tournée, ils ne chanteront pas seulement leurs chansons déjà réussies, mais ils feront également la promotion de leur nouveau matériel, “Map of the Soul: Shadow”, avec lequel ils continueront sûrement à battre des records et à gagner de plus en plus de prix.

Dans le célèbre réseau social, il y a beaucoup de mèmes et même de nombreuses publications qui sont priées de prendre en compte l’armée mexicaine.

BTS a récemment lancé “Black Swan”, un pré-simple avec lequel nous pouvons voir ce qui s’en vient, quelque chose de plus sombre et artistique qui cherche à refléter les émotions humaines.

Le célèbre groupe de k-pop BTS vient de sortir le MV (clip) intitulé “Black Swan”, une chanson émotionnelle qui a une vidéo très particulière, car elle est basée sur une chorégraphie mise en place par la compagnie de danse MN Dance. Jusqu’à présent, il compte plus de 7,6 millions de vues et possède déjà le record d’achat et de téléchargement sur iTunes car il a atteint le premier rang dans plus de 80 pays, en très peu de temps.

