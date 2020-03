BTS partage un message stimulant encourageant leurs fans à «rester forts» au milieu d’une épidémie de coronavirus

À une époque où certaines célébrités sont critiquées pour leur comportement lors de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), BTS continue de donner la priorité à ses fans. Le groupe a récemment publié un puissant message vidéo, encourageant ARMY et quiconque regarde “à rester fort” pendant cette période difficile. Après la sortie de la vidéo sur YouTube, #StayStrong_BTS et #StayStrong_ARMY ont suivi une tendance simultanée sur Twitter.

BTS a encouragé ARMY à «rester forte»

Sur la chaîne YouTube de BANGTANTV, les membres de BTS ont publié une vidéo encourageante pour leurs fans du monde entier. Dans la vidéo, chaque membre du BTS a parlé et offert son soutien à l’isolement que les gens pourraient ressentir.

“Nous sommes ici parce que les cadets de la Korea Armed Forces Nursing Academy nous ont choisis pour réaliser la prochaine vidéo pour soutenir la lutte contre le COVID-19”, a déclaré RM.

J-Hope a poursuivi: «Nous voulons remercier les infirmières, le personnel médical et tous ceux qui luttent contre ce virus pour protéger la sécurité et la vie des gens.»

«Nous réalisons plus que jamais à quel point notre vie quotidienne était significative», a déclaré Jin. “Debout sur scène face à des sièges vides, nous réalisons à quel point chaque moment avec vous était précieux.”

“COVID-19 a interrompu les voyages, et les gens gardent leurs distances les uns par rapport aux autres”, a déclaré Suga. “Je pense que le plus difficile est que nous nous sentions de plus en plus isolés.”

Jimin a poursuivi: «Mais les gars, nous sommes étroitement liés et nous partageons à la fois la douleur et la joie. Si nous avons le courage et la volonté de surmonter quoi que ce soit, je suis sûr que nous réussirons avec la puissance de notre connexion. “

«Ce sont des moments où nous avons besoin de confiance plus que de doute, de soins plus que de colère. En tant que citoyens coréens et du monde, BTS devra relever ce défi avec vous tous », a déclaré Jungkook.

“J’espère que bientôt nous pourrons de nouveau voir ceux que nous aimons, partager un repas et parler ensemble”, a déclaré V. “J’espère que bientôt nous chanterons et serons heureux avec vous.”

À la fin de la vidéo, BTS a encouragé ARMY à trouver de la force jusqu’à ce que les choses reviennent à la normale. Ils ont également demandé au footballeur coréen Son Heung-min de poursuivre leur message de force.

Les fans ont fait un hashtag pour BTS

Après que BTS a publié la vidéo, ARMY a suivi #StayStrong_BTS sur Twitter pour montrer son soutien au groupe. Les fans savent que l’épidémie de coronavirus a été difficile pour le groupe. Avec le hashtag, les fans ont encouragé BTS à “rester forts” aussi.

«Ils semblent toujours savoir reconnaître les moments difficiles et encourager une attitude positive. Merci, @BTS_twt. #BTS #StayConnected #StayStrong #StayStrong_BTS #StayStrong_ARMY », a tweeté un fan.

“Je sais que cela doit être difficile pour vous en ce moment aussi … mais merci d’être notre force #StayStrong_BTS @BTS_twt”, a écrit un fan sur Twitter.

“#StayStrong_ARMY #StayStrong_BTS Permet de rester fort pendant ces temps très difficiles … et de traverser cette épreuve ensemble, vous les gars”, a tweeté un fan.

ARMY a également utilisé un hashtag encourageant les autres

Les fans de BTS ont également suivi #StayStrong_ARMY sur Twitter pour s’encourager mutuellement. Il est clair que ARMY a pris à cœur le message de BTS et veut s’entraider pour trouver de la force grâce à la connexion.

“BTS continue de briller chaque jour et vous et ce message ont vraiment rendu ma journée plus lumineuse que nous devons interdire ensemble plutôt que les uns contre les autres à travers cette crise #StayStrong_Army”, a écrit un utilisateur de Twitter.

«Tout le monde, je vous en prie, restez en sécurité, nous reprendrons bientôt notre vie normale et continuerons nos études ou notre travail, mais jusque-là, essayez d’être aussi socialement responsable que possible, chacune de nos actions peut sauver des vies. Merci pour le message @BTS_twt, Love y’all et #StayStrong_ARMY », a tweeté un fan.

“Les bts nous disent de rester forts et que même si nous devenons de plus en plus isolés, nous sommes toujours connectés”, c’est tellement sain #StayConnected #StayStrong_ARMY “, a écrit un utilisateur de Twitter.