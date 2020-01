BTS pourrait annuler sa tournée 2020 de Coronavirus, l’ARMÉE tremble | INSTAGRAM

La terrible maladie du coronavirus continue de faire des ravages, mettant les gouvernements et l’ensemble de la population du monde en état d’alerte.

Les cas d’infection continuent d’augmenter, de sorte que l’OMS pourrait déclarer qu’il s’agit d’une urgence de santé publique, mais cela ne se produit toujours pas, mais la Chine continue de révéler qu’il y a de plus en plus de patients atteints de la maladie et la ville de Wuhan est déjà en quarantaine.

J’ai peur que le coronavirus n’atteigne l’un des garçons ou leur famille car il est trop fort: c @BTS_twt

– Je suis un peu de fromage (@eartofcheese)

25 janvier 2020

Vous vous demanderez alors si cela affectera le BTS. Eh bien, récemment, les garçons ont annoncé leur tournée pour cette 2020, cependant, si ce virus se propage davantage, le groupe de garçons devrait annuler leur tournée pour éviter d’être infecté et même d’empêcher tant de gens de s’y accumuler et de se propager.

Pour cette raison, l’ARMÉE s’est déjà consacrée à exprimer son inquiétude face à cette maladie et a alerté tous les membres de l’ARMÉE. Selon des informations provenant de divers médias, la Corée du Sud a déjà signalé un deuxième cas de coronavirus et bien que les jeunes célèbres soient aux États-Unis, il y a la possibilité d’être infecté.

Eu avec ce coronavirus, ils disent qu’il se propage à travers les pays asiatiques, les USA et la Colombie, j’espère qu’il n’y a pas tellement de gens qui en sont infectés et que les garçons @BTS_twt s’occupent de tout

– clau; jakei (@euphorialyt)

24 janvier 2020

Ce virus se transmet de personne à personne et si aucun remède n’est trouvé ou si une épidémie mondiale grave se déchaîne, le BTS pourrait être infecté lors de sa tournée, soit en Asie, soit sur d’autres continents, empêchant ainsi tant de gens de s’accumuler. dans un concert.

Jusqu’à présent, aucun artiste n’a annulé ses tournées ni fait de déclaration à ce sujet, mais vous, les fans, avez déjà exprimé leurs préoccupations tout comme l’ARMÉE, car la Corée du Sud est proche du Japon et de la Chine. Nous devrons attendre pour voir quelles mesures les agences K-pop prennent pour protéger leurs groupes, leur personnel et bien sûr leurs fans, au cas où cela deviendrait plus sérieux.

Même Disneyland à Shanghai, le célèbre parc d’attractions a annoncé ce vendredi, le premier jour des vacances du Nouvel An chinois, qu’il restera fermé jusqu’à nouvel ordre en raison de la propagation du coronavirus, ce qui a provoqué une urgence en Chine et que Il a déjà contaminé plus de 800 personnes.

La fermeture du parc a été une décision prise “pour la prévention et le contrôle de l’épidémie et pour préserver la santé” de ses clients et travailleurs, a indiqué Shanghai Disney sur son site Internet.

