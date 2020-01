BTS premier groupe K-Ppop à chanter aux Grammy Awards

La performance surprise qu’ils avaient dimanche dernier 26 janvier le groupe BTS a paniqué tous les ARMÉE Eh bien, ils sont devenus le premier groupe K-pop en chantant aux Grammy.

Après une série de succès, ils ont terminé avec la cerise sur le gâteau lorsqu’ils sont apparus sur la scène du Staples Center de Los Angeles, aux États-Unis.

Pendant le tapis rouge, le groupe sud-coréen BTS avait l’air vraiment spectaculaire, même s’ils portaient des couleurs très sobres, nous sommes sûrs que leur ARMÉE Cela fondrait sûrement en les voyant.

Les membres du groupe se sentent associés au rappeur Lil Nas X pour monter sur scène lors du 62e Grammy Awards 2020 qui s’est tenu le dimanche 26 janvier au Staples Center de Los Angeles.

Les beaux rappeurs du groupe, RM, J-Hope et Suga, ont rejoint le rappeur américain pour interpréter son succès record “Old Town Road” avec des lignes de remix “Seoul Town Road”D’un autre côté, les autres membres Jin, V, Jimin et Jung Kook ont ​​également sauté à côté d’eux, chantant et dansant au succès de Billboard.

En 2019, BTS est entré dans l’histoire en devenant le premier groupe sud-coréen à remettre les prix musicaux, ils atteignent rapidement des plaisirs que peu de groupes ou d’artistes ont eu le plaisir d’avoir.

Heureusement, le groupe a reçu un grand soutien de ses partisans qu’ils appellent tendrement “ARMY” ce qui ressort aujourd’hui, c’est que son grand fandom, Bts ne pouvait pas rester sans leur participation à l’un des défis viraux qui ont inondé les réseaux sociaux ces jours-ci.

Les 7 membres du groupe ont fait #DollyPartonChallenge, un défi qui a rendu l’ARMÉE heureuse d’avoir été quelque peu contrariée par la situation des Grammys.

Les gars de BTS ont tellement de photos qu’il est facile de préparer le défi à tout moment, car il a de nombreuses facettes et tout est à terminer en quelques minutes.

