BTS prépare des spectacles en ligne pour leur bien-aimée ARMY

BTS a annoncé Bang Bang Con, une nouvelle série de concerts en ligne pour ses fans, a rapporté NME.

Divisés en huit parties, les émissions seront diffusées le week-end du 18 au 19 avril, donnant aux fans une chance de voir des concerts BTS et des rassemblements de fans du monde entier.

Disponibles gratuitement, les concerts seront sur la chaîne officielle du groupe. Le 18 avril, les fans pourront regarder des performances comme The Most Beautiful Moment in Life de 2015 et Epilogue 2016 de la même tournée, ainsi que la trilogie en direct de l’épisode II 2014, The Red Bullet et BTS 3rd Muster.

Le lendemain, 19 avril, l’épisode III de 2017, The Wings Tour, The Final ‘et BTS 4th Muster Happy Ever After seront diffusés. De plus, son spectacle en direct de sa récente tournée Love Yourself sera également disponible.

Les diffusions de concerts en direct ont lieu lorsque BTS a récemment annoncé le report de sa prochaine tournée américaine en raison de la pandémie de coronavirus.

Ce n’est pas la première action en ligne proposée par le groupe, car nous avons précédemment appris que BTS avait annoncé qu’il lancerait une web série avec laquelle il entend aider ses fans à apprendre le coréen.

Selon la société Bit Hit Entertainment, les célébrités ont organisé 30 leçons, publiées depuis plusieurs semaines dans l’application Weverse, afin de faciliter et de rendre plus amusant pour les fans internationaux de mieux comprendre leur langue.

Bang Si-Hyuk, fondateur de Big Hit, a déclaré que le projet avait été pensé après que de nombreux supporters du groupe aient demandé l’ajout de sous-titres en anglais à leurs clips vidéo.

“Il n’y a que des moyens limités pour nos fans d’apprendre le coréen en toute simplicité. Big Hit a créé des médias d’apprentissage coréens en utilisant le contenu de l’artiste pour une expérience plus enrichissante et immersive”, a déclaré Si-Hyuk dans un communiqué.

Les gens pourront apprendre le coréen en regardant des extraits de l’émission de téléréalité du groupe, Run BTS!, Ainsi que d’autres apparitions de ses membres à la télévision.

