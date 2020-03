BTS réagit au clip de “Black Swan”

Le 4 mars, Big Hit Entertainment a choqué le monde en publiant un clip vidéo surprise pour la chanson de BTS «Black Swan». La chanson était le premier single sorti de leur nouvel album Map of the Soul: 7, et sa sortie était accompagnée d’un film d’art interprété par MN Dance Company. Dans une bombe Bangtan lancée le 17 mars, les membres du BTS ont réagi au clip officiel de “Black Swan”.

BTS | Amanda Edwards / FilmMagic

Les membres de BTS sont de grands fans de Jimin

En janvier 2020, les membres du BTS ont regardé le film d’art de «Black Swan» pour une autre bombe Bangtan. Pendant la bombe de Bangtan, les membres du BTS ont reconnu qu’ils pouvaient imaginer Jimin interpréter la chorégraphie de la MN Dance Company en raison de ses antécédents en danse contemporaine.

“Je viens de l’imaginer comme Jimin et les six cygnes noirs dans ma tête”, a déclaré RM.

“Jimin, mettons-nous torse nu et faisons une danse comme ça”, a déclaré Suga.

Jimin a répondu: “J’y suis.”

Pour le clip officiel, Jimin a pu montrer ses talents de danseur contemporain. Les prises de vue avec les membres du BTS étaient entrecoupées de scènes de danse de Jimin, et ses scènes le montraient en train de prendre le personnage du «cygne noir». Il ressort clairement de la nouvelle bombe Bangtan que les membres du BTS ont été impressionnés par Jimin.

“Jimin est tout simplement incroyable”, a déclaré J-Hope au début de la vidéo.

Chaque fois que Jimin apparaissait dans le clip, les membres de BTS disaient «Whoa, Jimin» à l’unisson.

J-Hope et Jimin étaient les ombres dansantes

Le clip commence avec les membres du BTS portant des costumes blancs similaires à leurs tenues de la première série de photos conceptuelles de Map of the Soul: 7. Ce look représente des «cygnes blancs» avant leur descente dans l’obscurité. Alors que le clip se poursuit, les BTS portent des tenues noires, signalant leur transformation en «cygnes noirs».

À plusieurs moments de la vidéo, de grandes ombres dansaient derrière les membres du BTS, faisant référence aux théories psychologiques de Carl Jung sur les archétypes de personnalité. Dans la bombe de Bangtan, J-Hope et Jimin ont révélé qu’ils étaient les ombres dansantes.

“C’est moi dans le dos”, a déclaré Jimin lors du premier couplet de Suga.

“J’ai fait l’ombre de Namjoon”, a déclaré J-Hope.

Il a ensuite pointé le doigt et a dit: «C’est moi» lors du verset de RM.

À la fin, Jungkook a regardé en arrière à travers la scène et une ombre est tombée.

“C’est moi aussi”, a déclaré Jimin avec enthousiasme.

À quoi ressemblait le tournage du clip “Black Swan”

Le clip de “Black Swan” de BTS a été tourné au Los Angeles Theatre. Dans la bombe de Bangtan, les membres de BTS ont discuté de ce que c’était que de filmer là-bas.

“Wow, l’endroit a l’air énorme”, a déclaré Jin au début de la vidéo.

“Droite? Et c’était assez petit aussi », a déclaré RM.

“Ce n’est pas un ensemble, c’est un vrai bâtiment”, a déclaré Jin à propos de la toile de fond impressionnante lors du couplet de V.

“L’emplacement est important”, a déclaré RM.

BTS a ensuite admis que le tournage du clip était fatigant.

“J’étais tellement endormi alors”, a déclaré Jungkook.

“Ouais, c’était difficile,” acquiesça Jin.

Suga a répondu: «Après cela, je suis allé regarder un match de basket. Je somnolais. “

“Le tournage a été très difficile”, a déclaré RM.