BTS reçoit des commentaires irrespectueux de Lizzo et ARMY vient à sa défense

Lizzo est actuellement l’un des artistes du moment, car avec ses succès “Juice” et “Boys” est devenu une star sur Internet et est l’un des plus aimés, mais il a foiré avec quelques millions d’utilisateurs .

Très récemment, Lizzo a remporté 3 Grammy Awards, même avec cette grande réussite, en ce moment, elle est détestée et rejetée pour avoir fait des commentaires irrespectueux envers plusieurs artistes masculins. Même si elle ne faisait que plaisanter, ses blagues ont été très mal prises par l’armée.

Tout comme BTS est l’un des principaux groupes en ce moment, Lizzo l’est aussi, alors il pensait à une éventuelle collaboration, mais au moment où elle les a rencontrés, il a parlé avec des éloges pour sa beauté, mais il est resté silencieux Il était irrespectueux car il pouvait dire qu’ils étaient beaux, mais il a fini par sexualiser le sujet, disant qu’il ne savait pas s’il pouvait enregistrer en studio avec eux sans avoir de relations sexuelles avec eux.

C’est pourquoi l’ARMÉE était en désaccord avec ces blagues faites par le chanteur, car pour elles c’est de mauvais goût et il n’est pas juste de sexualiser les garçons.

En fait, ce n’est pas la première fois que Lizzo est critiqué pour avoir commenté ce style sur les artistes masculins, car il l’a également fait sur Harry Styles, à qui il a fait des commentaires encore plus osés, comme il l’a dit dans une interview que le La seule collaboration qu’il a eu avec le chanteur a été de maintenir l’intimité avec lui, ce que ses fans ne pensaient pas non plus.

Pour cette raison, Lizzo est le centre de la haine sur Twitter et cela ne s’arrêtera pas avant qu’elle ne s’excuse, et même alors, il sera difficile pour les ARMYS d’accepter qu’elle s’approche de ses idoles, car ils les aiment et les défendent à un degré tel que Ils feront l’impossible pour prendre soin d’eux.

Dites-moi que Lizzo n’a pas dit cela parce que je pense que c’est la chose la plus irrespectueuse que j’ai lue de toute ma vie et plus venant d’une personnalité publique pic.twitter.com/nMzJK8GEFl

– Hope Lucyy⁷ ( ) ᵇᵗˢ ᵃⁿᵈ ᵃᵗᵉᵉᶻ ᶦⁿ ˢᵖᵃᶦⁿ (@justjimindipity)

19 février 2020

.