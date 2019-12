BTS: Retour impressionnant de «singularité» | Instagram

Bts, le groupe sud-coréen à succès, reconquiert ses millions d'adeptes à travers le monde, avec le retour de 'Singularity', dans son compte officiel de Twitter; et a plus de 82,1M Vues.

"Singularité"C'est une chanson enregistrée par le boys band sud-coréen Bts, en tant que single du membre V.Il est sorti le 18 mai 2018 dans le cadre de l'album Love Yourself: Tear et a également été inclus dans l'album de compilation Love Yourself: Answer, sorti le 24 août de la même année.

A cette époque, le groupe est en premier lieu de popularité sur le réseau social Twitter, comme tendance numéro 1 au Mexique.

Le clip de "Singularité"Il a été publié en tant que bande-annonce de l'album Love Yourself: Tear. Il a atteint plus de 10 millions de vues en moins de 15 heures. De plus, selon la page Dictionnaire, les recherches de mots ont augmenté de 7,558%.

Musicalement, la chanson a été décrite comme R&B, avec des touches de néo soul et de jazz. Il Burlington County Times Il a commenté que le thème est comme "un morceau relaxant complété par la douce voix de V", qui s'améliore à chaque fois que vous l'écoutez. Il est dans la clé de clave ré mineur et a 104 battements par minute.

Dans une interview avec Billboard, l'écrivain Charlie J. Perry Il a mentionné que la chanson a commencé comme un poème et a été construite à partir de là.

Ils voulaient que j'aie une atmosphère comme Daniel Caesar ou D'Angelo dans le genre néo-soul. Selon MTV News, le sujet concerne V, interrogeant le masque qu'il utilise pour cacher ses vrais sentiments, se demandant "Est-ce que je me suis perdu ou je t'ai gagné?".

Goldbin et Soohyoun Nam, du portail Mnews, ont décrit le scénario du clip vidéo comme un espace fermé dans lequel le membre du groupe, V, se déplace entre les zones d'ombre et de lumière, puis apparaît dans une pièce sombre pleine de fleurs.

Ils ont interprété la chorégraphie restreinte, interprétée avec des masques blancs, comme un symbole qui a caché sa véritable identité pour obtenir l'amour, tandis que des images de glace brisée indiquent qu'il comprend qu'il a agi d'une manière qui n'était pas authentique.

D'un autre côté, Tamar Hermande Panneau d'affichagea noté que V Il semblait représenter l'histoire de Narcisse, un personnage de la mythologie grecque dont l'amour pour sa propre réflexion a causé sa mort.

Il a été révélé plus tard que le chorégraphe qui a créé la danse était Keone Madrid, qui a travaillé avec BTS sur d'autres projets tels que "Dope", "Fire", "Not Today" et "Blood Sweat & Tears".

la singularité est la tendance n ° 13 dans le monde et personne ne sait pourquoi tout le monde peut manquer taehyung en live, ce qui bouleverse tout le monde par ses performances sensuelles à couper le souffle avec sa voix de baryton profond pic.twitter.com/j7pNDoJKzP

– d • taecembre (@Taeionysus)

28 décembre 2019

Le réalisateur du vidéoclip était Choi yongseok de Lumpens. Les directeurs adjoints étaient Lee Wonju, Jeong Minjeet Park Hyejeong de Lumpens. D'autres membres importants du personnel Nam Hyunwoo de GDW, qui était le directeur de la photographie, Song Hyunsuk de Éclairage réel, qui s'occupait de l'éclairage, l'éditeur Park Hyejeonget directeurs artistiques Parc Jinsil et Kim Bona de MU: E.

