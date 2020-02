BTS révèle le sens puissant derrière «Map of the Soul: 7»

Après des mois de palmiers moites au coup de minuit KST, BTS a révélé que le nouvel album, Map of the Soul: 7, sortira le vendredi 21 février. Les sept membres – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin , V et Jungkook – des indices précédemment abandonnés lors de plusieurs spectacles de fin d’année. Mais même ainsi, rien ne pouvait préparer les fans à la sortie de “Shadow”, “Black Swan” et “Ego”. Les trois chansons, dévoilées avant l’album complet, ont souligné le nouveau son du groupe sud-coréen, prouvant que nous plonge tête baissée dans la prochaine ère. Plus récemment, BTS a révélé la véritable signification du titre Map of the Soul: 7 et a partagé un message global qui restera avec ARMY pour toujours.

BTS partage la signification du titre de l’album «Map of the Soul: 7»

Fin janvier 2020, The Zach Sang Show s’est assis pour discuter avec BTS dans le bus utilisé pour ABC’s The Bachelor. Et au début de leur brève conversation, l’animateur de radio a demandé où le groupe se dirigeait avec le récit Map of the Soul: 7.

“Le titre, 7, est très lourd pour nous”, a déclaré RM, précisant qu’il ne fallait pas corréler “lourd” avec “fardeau”.

“Le titre est très fort et vous savez que 7 peut symboliser beaucoup de choses”, a déclaré le leader du BTS. «Il symbolise le nombre de membres et les années que nous avons passées ensemble.»

Il a poursuivi: «Aussi sept signifie très bonne chance, non? Comme jackpot. Chanceux numéro sept. À bien des égards, sept se sent vraiment comme… c’est ça. C’est le temps qu’il nous faut pour utiliser ce titre. »

V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin, J-Hope de BTS | Lester Cohen / . pour la Recording Academy

Plus tard, Suga a révélé la seule chose qu’il voulait que les fans de BTS comprennent lorsque nous atteindrons l’ère Map of the Soul: 7 le 21 février.

“Un message qui pénètre l’album dans son ensemble est que vous devez faire face à vos ombres intérieures mais résister à la submersion dans ses profondeurs”, a déclaré Suga. “Vous devez y faire face et aller de l’avant.”

Puis, en s’arrêtant au Late Late Show avec James Corden, BTS a partagé ce à quoi ARMY peut s’attendre quand de la nouvelle musique sort.

“Cela fait sept ans depuis nos débuts et nous avons nos sept membres ici. Donc, sept est un numéro spécial pour nous », a déclaré RM. «Nous nous sommes tellement entraînés pour ces morceaux et les routines de danse, bien sûr. Alors, restez à l’écoute pour l’album. ”

BTS explique le single «Black Swan»

Le 17 janvier, BTS a sorti le premier single de Map of the Soul: 7, intitulé «Black Swan». Le nouveau disque, associé à un film d’art mettant en vedette la MN Dance Company, a abordé un sujet que les créateurs connaissent trop bien – perdre passion pour ce que vous faites.

“C’est notre côté personnel”, a déclaré RM au Zach Sang Show lorsqu’on lui a demandé ce que signifiait “Black Swan”. “C’est une chanson très franche, la chanson. C’est très personnel. “

Vers la fin de l’interview, BTS est revenu sur le sujet de «Black Swan», révélant que le groupe a choisi de sortir la chanson comme son premier single parce qu’ils voulaient se concentrer sur leur «ombre» et prendre position sur leur nouveau son.

“” Black Swan “est tout au sujet de l’ombre”, a déclaré RM. “Je pense qu’avec Black Swan, quand vous écoutez la chanson pour la première fois, c’est comme” BTS fait ce genre? Qu’est-ce que c’est? “… Cela semble vraiment différent.”

BTS taquine «Map of the Soul: 7» avant la date de sortie

Avec Map of the Soul: 7, BTS a conçu un album qui examine non seulement les difficultés du groupe, mais aussi tout ce qu’ils ont accompli depuis leurs débuts en 2013. Et maintenant, il semble que le septuor est confiant avec leur nouvel album, autant de membres ont ouvertement partagé leur fierté du nouvel album.

Lors d’une conversation avec iHeartRadio, BTS a été invité à décrire Map of the Soul: 7 en quelques mots.

“C’est fou”, a déclaré Jimin, déclenchant instantanément un sourire.

“Album mondial”, a ajouté Jin – alias Worldwide Handsome d’ARMY – alors que la foule applaudissait d’excitation.

Pendant ce temps, en parlant avec E! Nouvelles sur le tapis rouge des Grammys 2020, J-Hope a confirmé que Map of the Soul: 7 en valait la peine.

“Vous saurez en écoutant notre nouvel album et en regardant la performance, qu’aimer BTS a été la meilleure décision de tous les temps”, a-t-il déclaré.

Lire la suite: Peter Weber va-t-il s’engager? “The Bachelor” et Chris Harrison disent que la finale va briser la tradition