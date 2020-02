BTS reviendra au Jimmy Fallon show et l’ARMÉE pourra vous poser des questions

BTS reviendra au Jimmy Fallon et ARMY pourra poser des questions | INSTAGRAM

Les jeunes célèbres de BTS sont entrés dans l’histoire avec leur apparition dans “The Late Late Show” de James Corden “donc ils vont maintenant assister au spectacle de Jimmy Fallon:” The Tonight Show “où ils feront sûrement à nouveau l’histoire.

Il faut tenir compte du fait que ce n’est pas la première fois qu’ils visitent ce programme, étant leur deuxième apparition, de retour après avoir été en 2018, où les garçons se sont présentés en anglais, spécifiquement RM s’est nommé traducteur du Le groupe et Jimin ont rejoint Jimmy par son nom “presque le même” et ont chanté son tube “Idol”.

Fallon a annoncé que la diffusion de l’émission avec BT aura lieu le 6 février et a déclaré: «Je vais vous interviewer et je veux votre aide. Si vous êtes un fan de BTS et qu’il y a une question que vous avez toujours voulu poser au groupe, nous vous donnerons cette opportunité. »

Ainsi, le hashtag #FallonAsksBTS est rapidement devenu viral, devenant une tendance, où sa bien-aimée ARMY a commencé à demander ce qu’il détenait pour sa nouvelle musique, ou quel était son propre album préféré, ou à quoi ressemblerait la production de son nouvel album.

Certains fans d’ARMY qui en savent un peu plus sur leurs philosophies ont demandé “Comment avez-vous intégré les théories de Carl Jungs dans votre vie quotidienne?” Ou par exemple “Qui est votre philosophe préféré?”.

Alors que les fans latino-américains savent quelle est la question qu’ils doivent se poser: “Vont-ils venir en Amérique latine?”, Ils n’ont pas confirmé leur visite dans ces pays, où ils ont une grande partie de l’ARMÉE, où ils ont pu réaliser Plusieurs fois être tendance.

Nous devrons voir si cette question est posée aux enfants, donc l’ARMÉE latino-américaine sera à l’affût pour voir s’ils y répondent et s’ils peuvent venir.

