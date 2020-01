BTS sort Black Swan le premier single de leur nouvel album | INSTAGRAM

BTS a déjà commencé à exciter l’ARMÉE, car comme nous le savons, les garçons sont sur le point d’entrer dans un autre style d’expression, à commencer par “Black Swan”, un pré-simple avec lequel nous pouvons voir ce qui s’en vient, quelque chose de plus sombre et artistique. Refléter les émotions humaines.

Le célèbre groupe de k-pop BTS vient de sortir le MV (clip) intitulé “Black Swan”, une chanson émotionnelle qui a une vidéo très particulière, car elle est basée sur une chorégraphie montée par la compagnie de danse MN Dance. Jusqu’à présent, il compte plus de 7,6 millions de vues et possède déjà le record d’achat et de téléchargement sur iTunes car il a atteint le premier rang dans plus de 80 pays, en très peu de temps.

Dans “Black Swan” 7 personnes apparaissent en train d’exécuter une danse artistique, cependant l’une des personnes représente un cygne tourmenté par ses ombres, ses peurs, quelque chose qui ne la laisse pas libre, puisque les mouvements de la danse sont basés sur les ombres ils l’ont prisonnier, sans le laisser partir, mais il essaie de s’échapper. L’ARMÉE a donc déjà ses conclusions, assurant que “Shadow” était l’intro de “Map of the soul 7”.

La vidéo est très différente des autres, car c’est une danse artistique et élégante, avec laquelle ils ont cherché à transmettre ce que les paroles de la nouvelle chanson BTS signifient, représentant toutes les difficultés qu’ils ont eu à faire ce qu’ils aiment vraiment: la musique. Dans cet album, BTS devrait explorer et exprimer le plus profond de son âme, où ils cherchent à se connaître complètement.

Comme prévu, l’ARMÉE est déjà devenue folle du sujet, en plus, ils font des théories sur la façon dont la présentation de la chanson sera en direct, spéculant que Taeyung pourrait être le cygne, mais on ne sait pas avec certitude ce que c’est que Cela arrivera avec les gars controversés.

BigHit Entertainment a récemment publié un tweet, annonçant la prochaine activité du groupe. Le message n’anticipe qu’une seule possibilité avec la piste: “Le Tour, avril 2020. Restez à l’écoute”, accompagné d’une carte postale des sept membres et du reflet de chacun dans une vaste flaque d’eau.

Les millions d’adeptes ont commencé à susciter des attentes quant aux informations quant à savoir s’ils viendront au Mexique, s’il est vrai que la tournée aura lieu en avril 2020, lorsque les informations officielles seront publiées, et même laisser la responsabilité aux organisateurs avec le situation de dépenses ou d’économiser votre argent pour la tournée souhaitée.

