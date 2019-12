BTS souhaite Joyeux Noël en espagnol à sa chère ARMÉE

BTS souhaite Joyeux Noël en espagnol à sa bien-aimée ARMÉE | INSTAGRAM

BTS a offert un cadeau de Noël à son ARMÉE hispanophone, chantant en espagnol lors du festival annuel SBS Gayo Daejeon, la chanson «Feliz Navidad».

Après la retransmission en direct de cet événement, les célèbres garçons sud-coréens sont revenus se positionner comme une tendance sur Twitter, car les membres qui parlent espagnol de l'ARMÉE, ont été surpris par la voix et la prononciation de Jin.

"Joyeux Noël, bonne année et bonheur", les jeunes ont chanté, V, Jimin, Jin, Jungkook, J-Hope, Suga et RM, dansant et appréciant la scène comme eux seuls, car on voit qu'ils aiment l'amour de leur public .

Outre cette chanson, les garçons de BTS ont également interprété le thème de Noël classique de José Feliciano: «Jingle Bell Rock», et pour terminer sa présentation au festival, le spectacle et la nuit avec Jungkook interprétant «O Holy Night» ont été fermés.

Il faut rappeler que le célèbre groupe pourrait nous surprendre pour ce mois d'avril 2020. Malgré tout le succès qu'ils ont eu en 2019, toutes les réalisations obtenues en si peu de temps, l'idée de continuer à le faire en 2020 n'est pas étrange. En fait, les membres du groupe eux-mêmes ont déclaré qu'ils étaient sur le point de produire leur nouvel album, donc il sera sûrement présenté par tout le monde lors d'une nouvelle tournée où ils consentiront à nouveau à leur bien-aimée ARMY.

Cependant, nombreux sont ceux qui doutent de ce fait et disent que les garçons pourraient faire face à leur service militaire. Cependant, l'agence en charge de BTS, Big Hit Entertainment, a fait une annonce importante sur leurs réseaux sociaux officiels, a mis en ligne une image où l'on peut observer le mot TOUR et un reflet des garçons dans l'eau, afin que leurs fans aient explosé d'excitation pour la possibilité d'une tournée en 2020.

