BTS taquine un événement virtuel de juin 2020 après «Bang Bang Con» et ARMY pense qu’une annonce Festa est à l’horizon

Personne ne rassemble une communauté comme BTS. En l’espace de deux jours, le groupe sud-coréen a diffusé en continu Bang Bang Con, un événement en ligne gratuit comprenant huit concerts et conférences BTS (réunions de fans) du Red Bullet Tour en 2014 à la Love Yourself World Tour en 2017. Des millions de fans ont écouté du monde entier, agitant leurs bâtons lumineux de bombe ARMY à l’unisson alors qu’ils regardaient plus de 23 heures de contenu depuis chez eux. Puis à la fin du Bang Bang Con Day 2, BTS a annoncé son retour virtuel en juin 2020.

BTS réunit ARMY et «Bang Bang Con» les 18 et 19 avril

Au début de l’année, BTS a annoncé la tournée Map of the Soul. La quatrième tournée mondiale de concerts du septuet devait initialement commencer à la mi-avril 2020. Cependant, les spectacles ont été annulés ou reportés en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Peu de temps après la nouvelle, BTS a dévoilé Bang Bang Con, donnant à plus de fans une chance de voir le groupe tout en restant en sécurité chez eux les 18 et 19 avril. Et à la fin, des millions d’ARMÉES sont sorties de l’autre côté avec de nouveaux souvenirs, ils ont vécu les concerts pour la première fois ou revu chaque spectacle pour la énième fois.

Selon Headline Planet, Bang Bang Con de BTS a recueilli plus de 50 millions de vues au total au cours du week-end. Il y avait aussi 2,24 millions de fans qui se sont branchés au plus fort de la série. Pendant ce temps, les fans pouvaient toujours participer à la mer pourpre de BTS. Environ 500 000 bâtons lumineux de 162 régions différentes ont été connectés via WeVerse.

BTS taquine un événement virtuel en juin

Il semble maintenant que BTS ait davantage planifié pour ARMY alors que nous continuons à pratiquer la distanciation sociale. Lorsque Bang Bang Con s’est terminé le 19 avril, BTS a taquiné leur retour virtuel avec une ligne de texte cryptée.

“En juin, BTS retournera dans les chambres d’ARMY”, a indiqué le message, selon Metro UK.

Bien sûr, le message laisse place à la spéculation. Mais il ne semble pas que nous ayons bientôt des réponses. Après Bang Bang Con, le septuor a remercié les fans d’avoir regardé les concerts en ligne.

“Avez-vous tous aimé regarder Bang Bang Con, qui a eu lieu au cours des deux derniers jours?” le compte officiel BTS a tweeté, par Soompi. “Merci à tous les ARMY qui ont apprécié les concerts à la maison tout en agitant leurs bombes ARMY!”

Néanmoins, les membres du BTS n’ont pas encore abordé ce qui se passe en juin. ARMY devra donc attendre et voir ce que le groupe a prévu.

ARMY prédit l’événement BTS en juin 2020

Après que BTS a dévoilé le teaser de juin lors du Bang Bang Con, les fans ont rapidement connecté les points et se sont demandé si l’événement à venir serait Festa 2020. La célébration annuelle met en évidence le premier anniversaire du groupe – le 13 juin 2013.

“Eh bien … j’ai hâte de voir ce qui arrivera dans les chambres de l’ARMÉE en juin!” un fan a écrit sur Reddit. “Je devine un livestream Festa. Ils sont toujours sûrs de rendre Festa spéciale même au milieu d’autres horaires, je suis sûr que cette année sera particulièrement spéciale avec tout ce qui se passe (en plus d’être leur 7e anniversaire). “

Pendant ce temps, de nombreuses ARMYs ont souligné que BTS avait un écart dans leur calendrier de tournée mondiale de Map of the Soul les 13 et 14 juin.

Les membres du BTS RM, V, J-Hope, Jungkook, Jimin, Suga et Jin sur ‘Homefest: James Corden’s Late Late Show Special Special’ | CBS via .

“#BangBangCon s’est terminé avec la promesse que @BTS_twt reviendrait dans nos chambres une fois de plus en juin”, a écrit un fan sur Twitter. “Peut-être du 13 au 14 juin, le ?? dates sur le programme MOTS Tour, pour FESTA? “

Néanmoins, l’annonce du BTS donne aux fans quelque chose à attendre, même en ces temps difficiles.

“Mon cœur me fait mal de savoir que je devais les voir le mois prochain”, a tweeté un fan. «Mais les nouvelles d’une éventuelle festa en ligne en juin me donnent une lueur d’espoir pour des jours meilleurs. Merci @BTS_twt. “

Des millions d’ARMÉES ont été rassemblées par Bang Bang Con du BTS les 18 et 19 avril. Maintenant, de nombreux fans connaissent une période de dépression post-concert à la suite de l’euphorie. Cependant, le teaser nous dit que le groupe a préparé un autre cadeau. Et peu importe ce qui se passe en juin, nous savons que ce sera extraordinaire parce que lorsque BTS et ARMY seront ensemble, même le désert devient la mer.

