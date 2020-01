BTS: un animateur de télévision donne de la nourriture à l’armée en attendant BTS | INSTAGRAM

Il est certain que partout où BTS il y a des disques fous d’ARMY du célèbre groupe, cette fois ils ont été invités au Late Late Show avec James Corden où en plus de parler ils présenteront pour la première fois en live leur single “Black Swan” de leur nouvel album “Map” de l’âme: 7 “.

Les gars célèbres ont publié quelques photos de leurs essais via leur compte Instagram et l’émotion de l’ARMÉE ne s’est pas fait attendre.

Être dans le public de l’émission n’est pas quelque chose de simple, car une inscription préalable est nécessaire, en plus de cela, il faut faire une grande file pour pouvoir attendre le début de l’émission, ce qui peut prendre plusieurs heures. De toute évidence, pour BTS, aucun fan ne pouvait les attendre, car l’armée veut voir leurs idoles avec une grande fureur.

Quelque chose qui a surpris tout le monde, c’est que le conducteur du programme James Corden, a semblé donner de la nourriture à l’ARMÉE, arrivant à l’endroit avec quelques boîtes de cupcakes, les donnant à tout le monde dans les rangs, l’ARMÉE a remercié l’action et l’a publiée sur les réseaux sociaux.

Le célèbre chauffeur a dit “A plus tard”. James a également montré à travers ses réseaux sociaux qu’il était à côté des célèbres gars de BTS et il l’a fait avec sa grande humeur en écrivant: “Quand vous entrez dans l’ascenseur avec les invités de ce soir” sur son compte Twitter où il a également joint une photo.

Le twitter officiel du programme a même changé sa photo de couverture, tout pour accentuer la visite de Batang, car aujourd’hui c’est l’un des groupes les plus aimés au monde et avec plus de fans, tourner votre visite au spectacle sera quelque chose Cela marque l’histoire du programme.

Aux États-Unis, BTS fait son propre truc, en fait il a assisté à un événement d’une station de radio dans la ville de Los Angeles où les jeunes membres de Bangtan ont eu une interview, révélant leurs éventuelles prochaines collaborations, parmi lesquelles ils ont mentionné Post Malone et Ariana Grande.

Bien que les collaborations précédentes n’aient pas eu autant d’impact que ce que Seokjin a répondu, cela a eu un impact sur la mention du célèbre acteur de cinéma hollywoodien Brad Pitt, laissant tout le monde surpris dans le public, car tout le monde s’attendait à entendre une collaboration musicale, alors maintenant tout le monde pense que Jin cherche à être un acteur hollywoodien célèbre.

Il faudra attendre de voir ce qui se passera avec ce fameux groupe qui continuera de parler.

