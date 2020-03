BTS vient de réaliser son quatrième album n ° 1 en moins de 2 ans

Tout sur le nouvel album de BTS, Map of the Soul: 7, est énorme. L’emballage de l’album physique est énorme et contient un livre photo, une feuille à colorier, une affiche, etc. Pour la promotion de l’album, BTS est apparu sur The Late Late Show avec James Corden, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, et le TODAY Show. Maintenant, BTS a réalisé son quatrième album n ° 1 sur le palmarès Billboard 200 avec Map of the Soul: 7, et ils l’ont fait avec leurs plus grosses ventes de la première semaine à ce jour.

BTS | Noam Galai / .

L’album de BTS ‘Map of the Soul: 7’ a atteint la première place du Billboard 200

Le 1er mars, Billboard a annoncé que Map of the Soul: 7 était le quatrième album de BTS à atteindre le n ° 1 du palmarès Billboard 200. Non seulement cela, c’est le quatrième album n ° 1 de BTS en moins de deux ans. Les albums de BTS Love Yourself: Tear, Love Yourself: Answer, Map of the Soul: Persona et Map of the Soul: 7 ont tous atteint la première place en un peu plus d’un an et neuf mois.

Selon Billboard, le dernier acte musical à avoir réalisé cet exploit plus rapidement que BTS était Future en 2017, qui avait quatre albums atteindre le n ° 1 en un an et sept mois. Le dernier groupe à réaliser quatre albums n ° 1 plus rapidement que BTS était les Beatles, qui avaient quatre albums n ° 1 en un an et cinq mois en 1968.

Les chiffres de vente de «Map of the Soul: 7» sont énormes

Map of the Soul: 7 est sorti le 21 février, mais avant même que l’album ne tombe, les fans savaient qu’il avait la chance d’être le plus grand album de retour de BTS. Avant sa sortie, l’album avait 4,02 millions de précommandes, et c’était l’album le plus précommandé de Corée du Sud.

Billboard a rapporté que dans sa première semaine, Map of the Soul: 7 a gagné 422000 unités d’album équivalentes aux États-Unis.347.000 de ces unités sont en vente d’albums, et selon Forbes, près de 75 millions de streams composent le reste.

Pour atteindre le n ° 1 du Billboard 200, Billboard mesure le succès et la popularité d’un album avec des unités d’album. Ces unités sont composées de «ventes d’albums, d’albums équivalents aux pistes (TEA) et d’albums équivalents en streaming (SEA)».

Les ventes de Map of the Soul: 7 la première semaine sont si impressionnantes, BTS a dépassé plusieurs autres artistes grand public en termes de ventes. Selon Forbes, certains des artistes que BTS a battus incluent Justin Bieber, Ariana Grande, Billie Eilish, Jonas Brothers et Ed Sheeran.

BTS a remporté un album n ° 1 sans bundles de marchandises

Map of the Soul: 7 est disponible en quatre packages de CD physiques différents. Chaque version contient une carte photo aléatoire, une affiche, un livre photo, un autocollant, du papier à colorier, une carte postale, un livret de paroles et un mini cahier. En ayant plusieurs versions avec un contenu exclusif, les fans sont incités à acheter et à collecter des albums physiques.

Cependant, Billboard a rapporté que Big Hit Entertainment et BTS ne comptaient pas sur le groupage de marchandises pour atteindre la première place. Big Hit Entertainment n’a pas non plus emballé l’album avec des ventes de billets pour le prochain Map of the Soul Tour de BTS.