BTS vous apprendra le coréen, un nouveau projet Big Hit

Ce BTS 2020 verra son retour tant attendu, bien que ce ne soit pas la seule surprise qu’ils ont préparée pour l’ARMÉE, puisque la compagnie de garçons BigHit a annoncé des projets avec des jeunes ainsi que leur nouvelle tournée qui sera beaucoup plus interactive.

Lors d’une conférence, Lenzo Yoon, co-PDG de BigHit, a déclaré qu’il avait l’intention d’innover son offre au sein de l’industrie K-pop, il y aura donc plusieurs surprises.

Plusieurs fois, il a été dit que le BTS brise les barrières linguistiques avec sa musique, mais rien ne reviendrait à être en mesure de comprendre parfaitement ce que disent les garçons, donc BigHit prévoit d’apprendre le coréen auprès des musiciens eux-mêmes.

Pour bientôt, l’ARMÉE a déjà fait ses mèmes et ses blagues sur les cours, car ils imaginent ce que ce serait que d’être des étudiants de première main des garçons célèbres, en veillant à ce qu’ils ne puissent pas apprendre pourquoi ils seraient perdus dans leur grande beauté.

En ce qui concerne votre visite, il a été dit qu’elle aura des aires de jeux spéciales et que si vous décidez de voyager en Corée ou dans une ville lors de la visite, ils décoreront ou il y aura un hôtel adapté à BTS, ses célèbres pop-up stores et expositions sur le groupe

On dit que “Apprendre le coréen avec le BTS” sera pour mars, bien qu’il n’y ait toujours pas de détails exacts sur la façon dont cela se passera. Une autre bonne nouvelle est qu’ils auront une distribution beaucoup plus importante de leurs marchandises officielles aux États-Unis et au Japon, de sorte que l’ARMÉE aura plus facilement accès à leurs marchandises.

L’ARMÉE est également très excitée d’attendre que BTS publie son nouvel album “Map of the soul 7”, alors que les garçons ont voyagé à travers les États-Unis et que la promotion apparaît dans divers programmes tels que James Corden et Grammy.

Les garçons étaient dans une interview avec Zach Sang Show, là-bas, ils ont annoncé ce que nous pouvons attendre de leur retour. Là, les stars du k.pop ont révélé que le “7” n’est pas seulement leur nombre de membres, les années qu’ils ont ensemble, mais c’est aussi comme leur porte-bonheur, alors ils ont décidé de l’utiliser pour ce moment spécial.

