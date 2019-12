Buffaloed, Toxic Beauty, The Rise of the Synths, A Rough Draft, Never Rarely Parfois Always – / Film

Les bandes-annonces sont une forme d'art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d'expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu'en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous recouvrons une dette, nous empoisonnons avec du maquillage, partons en voyage d'esprit russe et explorons les sons qui ont été partout ces derniers temps.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=LrQZpeMcM5g (/ intégré)

Buffaloed

Réalisateur Tanya Wexler’s dernier explore le coût croissant d'aller au collège.

Buffalo est la capitale américaine du recouvrement de créances, bien que Peg Dahl (Zoey Deutch) ne se soit jamais vue dans ce monde. Elle parie sur son esprit vif – et sa bouche encore plus acérée – pour la faire sortir de la ville et entrer dans une université de la Ivy League. Mais lorsqu'une lettre d'acceptation à l'école de ses rêves arrive, elle se rend vite compte de l'impossibilité cruelle de payer les frais de scolarité. Un coup de téléphone fortuit change tout et la conduit dans l'entreprise lucrative mais complexe et louche du recouvrement de créances en souffrance. Elle est naturelle et gère bientôt sa propre boutique, mais à quel prix?

Mis à part toute facétie, en plus d'ignorer la guitare abyssale de nouilles qui souligne tout vers la fin, je suis un fan de voir Zoey Deutch dans des rôles comme celui-ci. Ce n'est pas nécessairement le véhicule d'évasion qui fera d'elle une actrice avec laquelle il faut compter, mais il semble qu'elle élève ce qui pourrait être rapidement oublié.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=cV6UA-OeAHQ (/ intégré)

Beauté toxique

Réalisateur Phyllis Ellis dévoile les secrets très réels de l’industrie de la beauté.

Chaque matin, nous vaporisons et nous enduisons dans plus de 100 produits chimiques différents – mais l'industrie des cosmétiques et des soins personnels en Amérique du Nord n'est pas tenue de prouver qu'un ingrédient est sans danger pour la santé humaine avant qu'il ne soit sur les tablettes. Ainsi, lorsque nous prenons un bain, moussons la crème pour un rasage, appliquons soigneusement notre maquillage ou désodorisons nos aisselles, nous pourrions exposer notre corps à une myriade de produits chimiques toxiques. Perturbation hormonale chez les bébés garçons, retards de développement, TDAH, faible nombre de spermatozoïdes chez les hommes – l'industrie cosmétique n'est pas jolie. Toxic Beauty est un documentaire qui fait suite au recours collectif contre Johnson & Johnson et les plaignants; femmes luttant pour la justice dans une course contre la montre.

Ce type de bande-annonce n'a qu'à étayer les affirmations les plus grandioses de ce que certains cosmétiques et produits de soins personnels font au corps des gens. L'histoire est vitale, ne serait-ce que pour servir d'avertissement sur l'utilisation de certains articles qui pourraient infliger des lésions corporelles. J'ai l'impression qu'un documentaire entier comme celui-ci peut être épuisant à parcourir, mais à une époque de journalisme d'investigation en déclin, je serai ravi de toute opportunité d'être plus intelligent sur le monde qui m'entoure.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=C3KrMQMd6MU (/ intégré)

Un brouillon

Réalisateur Sergey Mokritskiy est la réalité de flexion.

Un concepteur de jeux informatiques se retrouve effacé de la mémoire de tous ceux qu'il connaît et apprend qu'il a été choisi pour une mission mystérieuse.

Une chose que vous devriez remarquer tout de suite, c'est qu'ils l'ont surnommé. Mal. Si vous pouvez simplement dépasser cela, vous verrez un pastiche fou d'effets visuels, un scénario qui est à la limite de bonkers, et plus d'écran vert que vous ne pouvez secouer une poupée russe de nidification. C'est assez fou que je suis ravi de voir cette chose du début à la fin. Espérons que ce sera dans son russe natal parce que c'était presque trop pour même essayer de passer à travers cette bande-annonce.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=usnW-CsFVwI (/ intégré)

La montée des synthés

Merci au réalisateur Iván Castell, nous avons enfin un bon documentaire sur le renouveau du synthé.

Levez la main si vous n'avez pas vu ou entendu parler de Stranger Things. Le phénomène de cette série répond à une nostalgie des années 80 qui se reflète aujourd'hui et sans relâche dans le cinéma, la télévision et même les jeux vidéo… Et bien sûr, aussi dans la musique. Raconté par le réalisateur emblématique John Carpenter, The Rise Of The Synths est un voyage dans le temps, des racines de cette scène à son impact sur la culture pop d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Synthwave? Un mélange irrésistible de nostalgie et de musique; des processus créatifs et des références culturelles; de réappropriation et de création légitime. Est-ce un renouveau aléatoire ou un phénomène culturel émergent?

Non seulement le sujet est extrêmement intéressant, mais John Carpenter tout raconter? Brillant. Je comprends que ce n'est pas le documentaire qui figurera sur la liste des meilleurs de 2019, mais cela a plus de potentiel de divertissement que certaines histoires fictives publiées cette année.

