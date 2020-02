Buffy The Vampire Slayer Icon Anthony Head Game For Reboot

Cela a pris des années – plus d’une décennie, vraiment – mais le culte préféré Buffy contre les vampires est enfin au bord d’une seconde venue.

Le créateur de la série Joss Whedon est de retour au volant, et même s’il ne comportera pas certaines des stars originales (à savoir Sarah Michelle Gellar), il y a toujours de l’espoir que des gens comme James Marsters (Spike) et Co. reprendront leurs rôles respectifs .

Et aujourd’hui, le New York Post (h / t ComicBook.com) en parle un autre: Anthony Head, mieux connu pour jouer le personnage du père de Watcher et Buffy, Rupert Giles. Apparaissant sur la série Apple + de Jason Sudeikis, Ted Lasso, Head a été interrogé sur le prochain redémarrage de Buffy The Vampire Slayer qui a pris son envol chez Fox, à quel point il a révélé que, oui, il aimerait beaucoup revenir en tant que Giles.

Oui. Je ne saurais pas quoi, car Giles a vieilli un peu. Je suis peut-être le chef du conseil des observateurs maintenant. Mais pour être honnête, bien sûr que je le ferais. C’était tellement formatif.

Buffy contre les vampires occupe clairement une place spéciale dans le cœur d’Anthony Head, étant donné que l’acteur a ensuite abordé la base de fans passionnés de la série et son impact durable sur la culture populaire dans son ensemble.

Via le New York Post:

[Fans still bring it up] beaucoup, en fait. Elle s’étend sur plusieurs générations. Je ne comprends toujours pas comment cela n’a jamais été décerné avec aucun Emmy, ou aucune de ces récompenses. Gens [tell me] combien cela signifiait pour eux au moment où ils grandissaient, comment cela résonnait et les bénissait. Ils disent assez souvent que Giles était la figure paternelle qui manquait dans leur vie pour diverses raisons. Je pense que cela fait partie de la longévité. Ça a touché la maison. C’est assez remarquable.

Tout comme la série bien-aimée Firefly de Joss Whedon, Buffy contre les vampires était très propulsé par le fandom dans ses premières années. La seule différence est que la Tueuse de Sarah Michelle Gellar a duré sept longues saisons, alors que Firefly a été mise en conserve après une seule. Et pourtant, il y a eu de nouveaux grondements d’un retour potentiel pour l’autre favori de Whedon, aussi…