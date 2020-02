Buffy The Vampire Star dit qu’il est définitivement prêt pour le redémarrage

À l’été 2018, il a été annoncé qu’un redémarrage de Buffy contre les vampires était en préparation, avec le créateur original Joss Whedon attaché comme producteur exécutif. Les fans de l’emblématique spectacle surnaturel de la fin des années 90 / début des années 00 étaient initialement contre l’idée de refaire la série, mais de nouvelles informations semblaient indiquer qu’il s’agissait davantage d’un projet de continuation ou d’une suite que d’un redémarrage. Après cela, les stars de la vieille émission ont commencé à se manifester pour dire qu’elles seraient prêtes pour un retour.

Nous voici cependant un an et demi plus tard et le redémarrage de Buffy n’a pas encore eu lieu, mais il est toujours en cours. Et Anthony Head a clairement indiqué qu’il reviendrait à la baisse d’un chapeau si demandé. La star britannique a joué de façon mémorable Rupert Giles, bibliothécaire du secondaire et gardien secret, la figure du tuteur et du père de Buffy Summers’s Slayer. Head a déclaré au NY Post qu’il espérait qu’un Giles plus âgé pourrait s’intégrer dans les plans, en disant:

“Oui. Je ne saurais pas quoi, car Giles a vieilli un peu. Je suis peut-être le chef du conseil des observateurs maintenant. Mais pour être honnête, bien sûr que je le ferais. C’était tellement formatif. “

Comme il commence à le dire ci-dessus, Head comprend à quel point son personnage et le Buffyverse signifient encore pour les fans et il a été touché au fil des ans par la façon dont les gens se sont connectés avec Giles.

“[Fans still bring it up] beaucoup, en fait », dit-il. «Cela s’étend sur plusieurs générations. Je ne comprends toujours pas comment cela n’a jamais été décerné avec aucun Emmy, ou aucune de ces récompenses. Gens [tell me] combien cela signifiait pour eux au moment où ils grandissaient, comment cela résonnait et les bénissait. Ils disent assez souvent que Giles était la figure paternelle qui manquait dans leur vie pour diverses raisons. Je pense que cela fait partie de la longévité. Ça a touché la maison. C’est assez remarquable. “

Parmi les autres stars de Buffy qui ont fait savoir qu’elles reviendraient, citons James Marsters, qui a joué le vampire bad boy Spike, tandis que Michelle Tractenberg (la sœur de Buffy, Dawn) et David Boreanaz (star du spin-off Angel) soutiennent pleinement le redémarrage. Buffy elle-même, Sarah Michelle Gellar, quant à elle, souhaite bonne chance au projet mais a dit qu’elle ne reviendrait pas pour cela.

Monica Owusu-Green servira de showrunner avec un nouveau tueur afro-américain en tête. En 2018, la série était expédiée sur différents réseaux et plates-formes. Depuis lors, Whedon a commencé à travailler sur The Nevers de HBO, donc les choses peuvent commencer avec le Buffy contre les vampires redémarrez à nouveau une fois la première saison diffusée plus tard cette année. Regarde cet espace pour plus.