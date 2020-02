Burna Boy annonce les dates de sa tournée “Twice as Tall”

L’année dernière a été particulièrement fructueuse pour l’illustre nigérian Burna Boy et il célébrera maintenant l’aboutissement d’un tel succès avec sa tournée mondiale “Twice As Tall” qui devrait démarrer en mai de cette année.

Largement organisé pendant la saison estivale, le programme de la tournée prévoit que le géant africain s’arrête dans plus de quelques festivals, y compris le festival Broccoli City à Washington D.C, le pique-nique Roots de Philly, le Lollapalooza de Paris, Glastonbury au Royaume-Uni et même le plateau Osheaga de Montréal. Ailleurs, il appréciera les sorties en solo dans des villes comme Atlanta, Boston, Denver, Miami et New York. C’est le 28 juin que commence sa jambe européenne, accueillant exclusivement des dates de festival à travers le continent.

Amy Sussman / .

BURNA BOY DEUX FOIS PLUS GRANDES DATES DU TOUR DU MONDE

7 mai – Atlanta, GA – Roxy

9 mai – Washington, DC – Broccoli City Festival *

13 mai – Los Angeles, Californie – Palladium

16 mai – San Francisco, Californie – maçonnique

18 mai – Seattle, WA – Showbox SoDo

20 mai – Denver, CO – Sommet

22 mai – Minneapolis, MN – The Fillmore

23 mai – Indianapolis, MN – Salle égyptienne

28 mai – Boston, MA – House of Blues

29 mai – New York, NY – Amphithéâtre de Coney Island

30 mai – Philadelphie, PA – Pique-nique Roots *

31 mai – Cincinnati, OH – Bogarts

3 juin – Miami, FL – Fillmore

6 juin – Houston, TX – NRG Arena

7 juin – Dallas, TX – South Side Ballroom

28 juin – Somerset, UK – Glastonbury Festival

30 juin – Oslo, Norvège – Kadetten Festival

2 juillet – Belfort, France – Les Eurockeennee Festival

3 juillet – Ericeira, Portugal – Sumol Summer Festival

4 juillet – Londres, Royaume-Uni – Wireless Festival

10 juillet – Rotterdam, Pays-Bas – North See Jazz

12 juillet – Liège, Belgique – Les Aredentes

16 juillet – Berne, Suisse – Gurten Festival

18 juillet – Ferropolis, Allemagne – Melt Festival

18 juillet – Almere, Pays-Bas – Oh My Festival

19 juillet – Paris, France – Lollapalooza

31 juillet – Montréal, Canada – Festival Osheaga

15 août – Göteborg, Suède – Way Out West

29 août – Anvers, Belgique – Fire Is Gold

30 août – Oberhausen, Allemagne – Hype Festival

