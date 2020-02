‘Butterfly hunter’ dit au revoir en larmes, beaucoup d’excitation et de production à Barcelone

Le temps est venu d’arrêter de chasser les papillons. Mediaset España et La Fábrica de la Tele ont licencié ce vendredi 7 février, qui était autrefois le premier programme de production de Divinity. ‘Butterfly Hunter’ a pris fin pour toujours après 1391 émissions diffusées sur la chaîne thématique et près de 2000 dans le reste des chaînes du groupe et il l’a fait avec une livraison émotionnelle dans laquelle les meilleurs moments de son histoire ont été passés en revue, auxquels ils ont participé collaborateurs historiques de l’espace tels que Laura Fa, Alejandra Castelló, Erik Putzbach ou Rebeca Pous et dans lequel, évidemment, les larmes, l’émotion et la douleur n’ont pas manqué.

Nando Escribano et Nuria Marín dans ‘Butterfly Hunter’

Dans cette livraison spéciale, des curiosités spatiales et des secrets jamais révélés à ce jour ont été révélés. Et par exemple, nous savions que l’espace allait initialement s’appeler ‘Gossip Channel’. Mais l’après-midi a donné beaucoup plus et a été passé en revue les succès de l’espace, les momentazos et même, Nuria Marín et Nando Escribano, ont joué dans leur propre “ Deluxe ” dans lequel ils se sont complètement ouverts pour révéler comment ils sont au jour d’aujourd’hui. “Je pense que le programme aurait pu avoir plus de vie (…) dans le passé, vous pensez beaucoup de choses, vous pensez que si nous aurions pu faire autre chose (…) si c’était de notre faute (…) mais la télé c’est comme ça. Les programmes sont nés et parfois ils doivent mourir “, a déclaré Escribano avec beaucoup d’enthousiasme.

Une seule connexion

Marín a avoué que pendant des semaines “il avait déjà ressenti un sentiment étrange”, mais il a été très clair que “l’idée ne va pas mourir, la ‘Chase’ vivra dans tous les professionnels qui ont toujours fait ce programme”. Elle et son partenaire ont été très heureux d’avoir partagé ce temps ensemble, et c’est, comme l’a avoué Escribano, “Nous avons été très chanceux de nous être connectés comme ça, après sept ans ensemble, nous nous comprenons avec un regard”. Les deux ont avancé qu’ils n’allaient pas se séparer et qu’ils allaient déménager pour vivre à Madrid. Verrons-nous alors Nando dans le nouveau magazine préparé par Cuatro et Divinity et qui dirigera Nuria Marín? Les deux ont voulu laisser le doute dans l’air, bien qu’ils aient plaisanté avec le fait qu’ils continueront à se voir quotidiennement dans la nouvelle ville.

Peu de production en Catalogne

Le notaire a voulu se souvenir alors tous ces professionnels qui vont devoir déménager à Madrid sans emploi permanent dans la ville et par conséquent, ils sont dans une situation pire que la vôtre aujourd’hui, qui continuera d’être liée à La Fábrica de la Tele. Et il y a beaucoup de gens qui seront forcés de quitter la Catalogne car la production télévisuelle dans la communauté autonome est très faible. Marin a voulu le répéter, déclarant que “En Catalogne, il y a très peu de production à l’échelle nationale. Le gouvernement n’aide pas à ce qu’elle soit produite ici, il y a beaucoup de grands professionnels ici et ils doivent y aller”.

Équipe ‘Butterfly Hunter’

Allégation de Carmen Alcayde

Dans cet adieu, il a également été temps de se souvenir de certains des visages les plus mythiques qui ont fait partie du format, tels que Germán González, en vacances en Australie et avec celui qui s’est connecté en direct, ou Carmen Alcayde, qui a également parlé avec Nuria et Nando en direct. Celui qui était journaliste spatial Il voulait faire un plaidoyer en sa faveur, après les critiques qu’il a reçues à son époque quand il a libéré ce rôle dans le format. “Beaucoup de gens m’ont dit que je suis passé de star dans Telecinco à reporter dans Divinity. Je ne l’ai jamais compris … quand vous me l’avez proposé, c’était un laissez-passer. Cela semble être un excellent programme, et je dois dire que nous sommes amoureux de cette profession (…) nous ne tombons pas amoureux d’une chaîne ou d’un partage, nous aimons ce métier, ce que nous voulons c’est pouvoir dire les choses différemment (…) ‘Butterfly hunter’ m’a donné l’un des meilleurs étés de ma vie, j’ai retrouvé cette fille qui a étudié le journalisme (…) J’ai tellement appris avec vous (…) les papillons volent pour trouver une âme soeur . J’espère qu’un printemps vous ramènera tous“.

Le discours émotionnel final

Enfin, après les mots émouvants de Laura Lago, directrice de l’espace, le tour est venu de faire les derniers adieux de Nuria Marín et Nando Escribano. “Cet été, j’ai lu le livre” Les raisins de la colère “, dans un moment du roman le protagoniste dit au revoir à sa mère pour toujours et lui dit que partout où il regarde, il sera là (…) car avec ce programme passe de même. Chaque papillon volera vers un programme différent, lorsque vous regardez une vidéo amusante, lorsque vous parlez de merde sur un plateau (…) quand on voit un célèbre énervé parce que quelqu’un s’est moqué de lui (…) il y aura «Butterfly Hunter». Ce programme ne meurt pas, résiste“D’un autre côté, Escribano a fermé l’espace à côté de son compagnon avec une belle réflexion finale:” Pour tous les rires que vous nous avez jetés ensemble, parce que vous avez fait que nous vivions super heureux pendant ces sept années avec vous. Chasser de nombreux papillons“”

