Byte, le successeur spirituel de Vine, est enfin disponible

Dom Hofmann, co-fondateur de Vien a finalement réussi, l’homme d’affaires a créé Byte, le descendant direct de l’application qui vous a permis de faire des vidéos de six secondes et de les partager avec d’autres utilisateurs.

Hofmann parlait de cette application qui est disponible pour iOS et Android depuis 2017 depuis quelques années, bien qu’il l’ait alors nommée V2 jusqu’à l’annulation du projet en 2018, mais enfin on peut voir le rêve de Hofmann se réaliser sur cette nouvelle plateforme, qui a été annoncée via Twitter avec ce message:

«Aujourd’hui, nous rapportons les vidéos de boucle de 6 secondes et une nouvelle communauté pour les personnes qui les aiment. Il est appelé octet et est familier et en même temps nouveau. Nous espérons que cela trouvera un écho chez les personnes qui pensaient que quelque chose manquait. »

Si nous nous souvenons, Vine a eu une triste histoire lorsque Twitter l’a acheté en 2016 et a décidé de l’envoyer au tiroir oublié. Cependant, les utilisateurs sont tombés amoureux de l’idée de faire des vidéos en boucle et ont trouvé refuge dans une application comme TikTok ou Instagram Stories, mais maintenant Byte promet de retrouver le meilleur de l’esprit de Vine, mais certainement avec de nombreuses améliorations, telles que la création d’un fedd, des notifications et un onglet à explorer. Bien sûr, les vidéos de six secondes restent.

Byte créera un programme partenaire afin que les influenceurs puissent télécharger leur contenu et la plateforme puisse être monétisée, cependant, Hofmann insiste sur le fait que ils explorent d’autres alternatives – cela n’explique pas lesquelles – pour pouvoir générer de l’argent.

Espérons que Byte puisse survivre et devenir un succès dans ce monde contemporain si vorace et plein de réseaux sociaux.

